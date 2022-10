Audi TT RS Iconic Edition is zwanenzang

Daarmee komt er een einde aan nóg een legendarische coupé van Audi. De Audi TT RS Iconic Edition is het einde der tijden.

Aan alle leuke dingen komt een einde. Denk aan dominantie van Lewis Hamilton en de puberteit van Prins Charles, bijvoorbeeld. Vandaag liet Audi de R8 GT RWD zien. De allerheetste auto die Audi ooit heeft gebouwd met een atmosferische V10 én achterwielaandrijving. Het is tevens de laatste Audi R8. Straks is het over en uit met de supercar van Audi.

Maar er staan meer toffe Audi’s klaar om afgedankt te worden. Het einde van de Audi TT is namelijk helaas ook nabij. Dat het merk met de vier ringen met de Audi TT RS Coupé Iconic Edition.

Het is het afscheidsmodel waar de Duitsers er 100 stuks van bouwen. Nou ja, Duitsers: de TT bouwt men in het Hongaarse Gyor.

TT RS Coupé Iconic Edition

Alle exemplaren van de TT RS Coupé Iconic Edition zullen voorzien zijn van een lak in de kleur Nardo Grijs. Daarnaast zijn alle exemplaren voorzien van de Aerokit. Dan krijg je extra spoilers, vleugels en andere aerodynamische hulpstukken.

De grille is hoogglans zwart, de omlijsting ervan is matzwart. Het hoogglans zwart zien we ook terug komen voor de sideskirts, vleugel, uitlaten, ‘diffusor’ en de 20 inch velgen. En wat dacht je van de dikke remklauwen achter die velgen: óók hoogglans zwart. Mooi hè?

Topsnelheid

Ook het interieur van de TT RS Coupé Iconic Edition is iconisch en tijdloos. Wat dacht je van het interieur? Dat is voorzien van een hele hoop zwart leder én zwart alcantara. Dat wordt dan vergezeld met gele stiksels en borduursels. Dus de stiksels in de stoelen, het borduursel in de zittingen en het patroontje zijn geel.

Dan de prestaties! De Audi TT RS Coupé Iconic Edition heeft een 2.5 TFSI vijfcilinder met een knoepert van een turbo die goed is voor 400 pk en 480 Nm. Deze is gekoppeld aan een zeventraps S-Tronic automaat met dubbele koppeling en drijft – uiteraard – alle vier de wielen aan. Van 0-100 katapulteren is in 3,7 seconden achter de rug, terwijl de topsnelheid is begrensd op niet 250 km/u, maar maar liefst 280 km/u!

Audi gaat 100 exemplaren bouwen van de TT RS Coupé Iconic Edition. Of er ook nog 100 Roadsters bijkomen is nog niet bekend, maar als je de auto zó nadrukkelijk elke keer ‘Coupé’ noemt, mag de open versie niet ontbreken, toch?

Uiteraard hebben we ook een video voor je, lekker kijkvoer tijdens de lunch:

