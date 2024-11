Audi RS Q8 Performance video test

Alles is groter, beter en sterker bij de Audi RS Q8 Performance.

En dus is deze uber-Audi met een tijd van 7:36.698 ook de snelste SUV op de Nurburgring. Of dat nou werkelijk zo belangrijk is, kan je je afvragen. Het is niet heel waarschijnlijk dat je je circuit uitjes met de Audi RS Q8 Performance gaat doen.

De specificaties zijn deels bekend, in het vooronder snort de vier liter grote V8 met twee turbo’s in een hot-V opstelling. Voor de RS Q8 Performance werden alle registers nog even opengeschroefd en steeg het vermogen naar 640 pk en het koppel naar 850 Nm. Het maakt de Audi RS Q8 tot de meest krachtige Audi met een verbrandingsmotor.

Tijdens de test reed ik in Spanje en dus kon ik het in de video niet demonstreren. De topsnelheid heb ik het dan over, want die is begrensd op 305 km/u. Zeker voor een SUV is dat nogal een indrukwekkende waarde. Het quattro systeem zorgt voor optimale tractie vanuit stilstand en dus haalt de Audi RS Q8 Performance de 100 in maar 3.6s.

De rest van de cijfers is wegens andere redenen weer indrukwekkend. De (optionele) 23 inch (!) velgen hebben banden in de maat 295/35 R23. De gesmede velgen zijn ondanks de grotere maat vijf kilogram lichter dan de reguliere 22”-ers.

Tijdens de test van de facelift van de Audi SQ8 (en Q8) behandelden we al de wijzigingen. De Q8, SQ8 en RS Q8 hadden geen grote makeover nodig, maar er is toch meer aangepast dan alleen de montage van OLED-achterlichten.

Net zo indrukwekkend als het uiterlijk is het prijskaartje: in Nederland is de Audi RS Q8 Performance leverbaar vanaf € 246.990*.