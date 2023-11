Audi SQ8 facelift – test en video

In de test: de mooiste SUV van het moment met een V8, maak kennis met de Audi SQ8.

De basisvorm zal jullie bekend vormen, dit is inderdaad een facelift van de SQ8.

Voordat je je afvraagt of de reguliere Q8 ook is strakgetrokken: het antwoord daarop is ja. Gezien de exorbitante belastingen op auto’s in Nederland, heeft Audi Nederland ervoor gekozen die versies niet naar ons land te halen. Er komen later plug-in hybride versies (ongetwijfeld met dezelfde specificaties als de Q7 PHEV’s) en die worden straks wel in de prijslijst opgenomen. Voor nu moet de Q8 koper het dus doen met deze fraaie en vrij rappe Audi SQ8.

En wat je wellicht ook afvraagt: is dit de Audi SQ8 TDI, een fijne diesel? Hierop is het antwoord neen: na de facelift heeft de Audi SQ8 de heerlijke, maar wel dorstigere benzine V8 TFSI gekregen.

Dit is die andere Q8

Toen er nog niet zoveel modellen (en afgeleiden) daarvan waren, was het leven een stuk eenvoudiger met de typeaanduidingen. Eerst moesten de motor-aanduidingen eraan geloven en zo moesten we uitvinden dat de Q8 50 TDI helaas geen vijf liter grote zelfontbrander in het vooronder had. Die was er overigens wel eens binnen het concern, de Touareg V10 TDI is een interessante optie voor de avontuurlijk aangelegde occasion koper.

Alsof dat nog niet erg genoeg was, heeft Audi nu twee (verschillende) modellen met dezelfde typeaanduiding. De volledig elektrische Audi e-tron is immers omgedoopt tot Audi Q8 e-tron. De beide Audi Q8 versies hebben ongeveer hetzelfde formaat, maar daar houden de gelijkenissen ook wel weer op. Platform, interieur en exterieur wijken nogal van elkaar af.

De sexy koets heeft niet veel nodig

Smaak is heel persoonlijk, maar wat heeft Audi hier toch een lekker geproportioneerde, strakke SUV van weten te maken. Voor de facelift hoefde Audi dan ook niet al te veel uit de kast te trekken om de Q8 weer bij de tijd te halen.

Het plaatwerk is compleet ongewijzigd, alleen bumper- en lichtpartijen krijgen een mooie update. Over de lampen is een half boekwerk te schrijven, dus eerst even aandacht voor de nieuwe botsdelen (bumpers) van de Q8. De Singleframe grille in achthoekige vorm heeft verticale elementen en krijgt bij de SQ8 aluminium inzetten. Aan beide flanken aan de voorzijde is een grotere luchtinlaat met honingraatstructuur te zien.

Ook mooi in aluminium uitgevoerd zijn de spiegelkappen, luchtinlaten en een deel van de sideskirts. Mocht je dat allemaal te glimmend vinden, kies dan voor het Black optiek pakket.

Andere veranderingen zitten in de nieuwe Audi huisstijl. Het Audi-logo is nu niet meer in 3D uitgevoerd en is ook niet meer verchroomd. De Audi ringen zijn voortaan wit (of donkergrijs). Winning van chroom is namelijk niet zo duurzaam.

Hoe rijdt het dan

We mochten rijden in Kaapstad, waar net de lente begint. Maar de SQ8 is echt de perfecte auto om mee op wintersport te gaan. Nu was de zon fel en de wind bij vlagen hard genoeg om de parasols door de lucht te laten vliegen. In het drukke verkeer tussen Kaapstad en Kaap Goede Hoop kon de SQ8 zich dynamisch nog niet bewijzen. In het drukke zondagmiddag verkeer lieten de assistentiesystemen zich van de goede kant zien, zelfs op krappe, drukke wegen doet de Adaptieve Cruise control met stuurfunctie prima zijn werk.

De volgende dag kan de Audi SQ8 op een route in Stellenbosch beter zijn benen strekken. Dit is nog “maar” de SQ8, maar op een geen enkel moment lijkt je iets tekort te komen en de RS Q8 lijkt daarmee overbodig. De vorige SQ8 had de, ook heerlijke, 4.0 TDI, maar nu is er gekozen voor de excellente 4.0 TFSI V8. Zoals we gewend zijn, rijdt je ook met deze Audi makkelijk vlot (of hard). De quattro vierwielaandrijving doet zijn werk goed en verdeelt ongemerkt de kracht over de vier wielen. Wat je niet krijgt is overstuur, maar juist een heel stabiel en vertrouwenwekkend rijgedrag. De moddervette 285/40 banden rondom zorgen op droog wegdek voor heerlijk veel grip. Voor een R8 zouden we kunnen zeggen dat het misschien iets spannender mag, maar bij de Q8 en SQ8 past dit prima.

Optioneel monteert Audi op de SQ8 het sportdifferentieel met twee koppelingen met meerdere platen op de achteras. Ook dit zorgt voor nog meer stabiliteit, hoewel je pas echt goed voelt wat het doet op gladde ondergrond.

Het spordifferentieel wordt altijd gecombineerd met actieve rolstabilisatie die tot 1.5 kW kracht kan uitoefenen. Ook dit zorgt voor meer grip, maar ook meer comfort als er rechtdoor wordt gereden. Toch was het onderstel op de met 23 inch velgen uitgeruste testauto soms wat stoterig. Voor het ultieme comfort is een kleinere velgmaat waarschijnlijk wel te prefereren.

OLED en lasers

Bij een beetje facelift kwamen er traditioneel meer LEDs, maar Audi verandert het spelletje. Als je kiest voor de HD Matrix LED koplampen krijg je ook lasers. Die zijn actief vanaf 70 km/u en zorgen voor een veel verder schijnend grootlicht. Ook grappig is dat je het design van de dagrijverlichting kan kiezen in het MMI systeem.

De digitale OLED achterlichten hebben ook 4 designs en hebben een bijzonder grote helderheid. Het ziet er gewoon erg gelikt uit, maar Audi weet er ook nog nuttige functies aan te geven. Mochten de assistentie systemen detecteren dat een achterligger te snel te dichtbij komt, dan gaan alle OLED segmenten aan.

Audi SQ8 met V8 TFSI benzine

Later komen er plug-in hybrides en die zijn voor Nederland fiscaal nog erg aantrekkelijk. Audi importeur Pon kiest er dus voor om nu alleen de SQ8 op de prijslijst te zetten. Wij krijgen dus niet de Q8 45 TDI met 231 pk/ 500 Nm, de Q8 50 TDI 286 pk/ 600 Nm of de Q8 55 TFSI met 340 pk/ 500 Nm.

Al deze versies hebben net als de SQ8 allemaal quattro vierwielaandrijving, een achttraps automaat en zijn uitgerust met mildhybrid technologie.

De SQ8 krijgt de bekende 4.0 TFSI V8 die in dit geval een gezonde 507pk en 770 Nm eruit pompt. Hij klinkt fantastisch, is lekker bij de les en geen moment bedacht ik me dat ik een RS Q8 nodig had. De cijfers spreken ook voor zich: de sprint naar de 100 duurt 4.1s en de topsnelheid is 250 km/u.

Het interieur is en blijft lekker. Veel meer nieuws dan wat nu sierstrips en contrasterende stiksels is er eigenlijk niet. Het dashboard heeft drie mooie, grote schermen.

Achter het stuurwiel prijkt de Audi virtual cockpit met een 12,3 inch groot scherm, waarop verschillende layouts te kiezen zijn. Onder het infotainment scherm zit nog een scherm waarop je onder andere de klimaatbediening regelt. Het is ongewijzigd en ziet er gelukkig nog gelikt uit.

Conclusie Audi SQ8 test

De uiterlijk wijzigingen zijn niet heel uitgebreid, maar zeker die (optionele) lampen zijn wel geil. Een ander woord is er eigenlijk niet voor. Heerlijk voor de donkere maanden die we weer ingaan.

Er is genoeg concurrentie, zoals de Urus, GLE Coupé, Cayenne of X6. De SQ8 heeft de beste proporties, maar het is wel jammer dat je op dit moment alleen de dikke, snelle, maar ook prijzige SQ8 kan kiezen. De Nederlandse markt hunkert naar de plug-in hybride versies van de Q8 en de Belgische markt ongetwijfeld ook. Toch is de SQ8 een ontzettend lekker en fraai apparaat en we weten de prijs toch nog niet. Dus we kunnen nog even dromen om wakker te schrikken als de prijslijst van de SQ8 op de mat ploft.