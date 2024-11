Nederlanders kopen steeds meer tweedehands EV’s

Het aantal verkochte tweedehands EV’s is weer flink gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Op het eerste oog lijkt het desastreus te gaan met de EV-verkoop. Online lees je alleen maar negatief nieuws over elektrische auto’s en automerken trekken hun keutel (deels) in. Maar wat als we naar de Nederlandse verkoopcijfers kijken? Dan zien we gek genoeg een veel positiever beeld. Er worden steeds meer nieuwe EV’s en hybrides hier verkocht. Ook meer tweedehandsjes vliegen over de toonbank. Dat blijkt uit de cijfers die Bovag opviste over de occasionverkopen van oktober 2024.

Het aantal elektrische occasions dat van januari tot en met oktober 2024 werd verkocht, bedraagt 67.384. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode maar 49.218. Daarmee is de verkoop van tweedehands EV’s ten opzichte van 2023 gestegen met 36,9 procent. Bij andere brandstoftype is er ook een groei, maar die bedraagt maar 9,4 procent.

Als we specifiek kijken naar oktober ging het ook lekker met de tweehandsverkoop van auto’s. In de afgelopen maand wisselden 177.444 gebruikte auto’s van eigenaar. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode nog 158.003. Dat is een stijging van 12,3 procent.

Waarom de verkoop van tweedehands EV’s groeit

Bovag heeft een logische verklaring voor de groei van het aantal verkochte tweedehands EV’s. ‘Het aanbod gebruikte elektrische auto’s dat uit de lease komt neemt toe. Dat aanbod wordt voor een groot deel geabsorbeerd door de occasionmarkt’, schrijft Bovag. Ook gaat er volgens de instantie een deel van de ex-leaseauto’s naar het buitenland.

Overigens wil dit niet zeggen dat je vanaf deze maand alleen nog maar gebruikte Tesla’s en Taycans ziet rijden. Van de tweedehands auto’s die dit jaar in Nederland verkocht werden, is 3,9 procent elektrisch. Het overgrote deel van de verkochte gebruikte auto’s (75,8 procent) heeft alleen een benzinemotor. 12,4 procent is hybride en bijna 7 procent heeft een dieselmotor.

Foto: Porsche Taycan GTS, gespot door @autofreak12