Twee nieuwe sportwagens voor de ambu-vloot van Dubai

Je moet immers snel ter plaatse kunnen zijn.

Terwijl we hier in Nederland uren kunnen zeiken over een Audi Q8 in ambulance-uitdossing, gaan ze in Dubai nog een stapje verder. De stad in de Verenigde Arabische Emiraten heeft al een reputatie als het gaat om voertuigen voor hulpdiensten en die vloot zijn ze nog steeds aan het uitbreiden.

In dit geval geen supercar als politieauto, maar twee nieuwe voertuigen die gaan fungeren als ambulance. Het gaat hier om een Chevrolet Corvette C7 en een Nissan GT-R. Beide auto’s zullen gebruikt worden om als eerste naar een melding te rijden. Ze zijn immers sneller ter plaatse dan een busje. Tot de ambulancebroeders arriveren kunnen de first responders eerste hulp verlenen. In het geval van een noodsituatie waar seconden tellen kunnen dit soort snelle auto’s wel degelijk een verschil maken.

Uiteraard hangt er ook een PR-sausje aan de twee auto’s. Zowel de GT-R als de Corvette zullen gebruikt worden tijdens promotie events. Daarnaast moet je niet gek opkijken als je ze tegenkomt bij toeristische plekken. Van beide kandidaten zal de vierwielaangedreven GT-R het veiligst zijn om van A naar B te scheuren. De Corvette kan met zijn achterwielaandrijving nog tricky om de hoek komen wanneer het gaspedaal gevloerd is.

Fotocredit: Dubai Corporation For Ambulance Services – اسعاف دبي‎ via Facebook