Gerucht: Toyota komt met de leukste kleine stationwagon! - Autoblog.nl

Toyota was bloedserieus toen ze zeiden dat alles een keer bij Gazoo Racing langs mocht, en zo komen ze met een gaaf model op de proppen: de GR Corolla Touring Sports.

De Toyota Corolla is terug, tenminste, voor ons. Elders ter wereld is de C-segmenter van Toyota nooit weggeweest en is de Corolla razend populair. De Corolla leefde parallel aan onze Auris. Om de modellen wereldwijd weer een beetje gelijk te schakelen, en omdat iedereen de naam Corolla toch wel goed kent, is het best een logische zet.

C-segment station

De Corolla is er als vijfdeurs hatchback, sedan, en de favoriete carrosserievorm van ons Nederlanders: de stationwagon. De C-segment stationwagon blijft toch één van de favorieten van ons land en met zijn hybridemotor is de Corolla geen verkeerde keus in dat segment. De dikste motor, die je zelfs kunt krijgen met een heus GR Sport-pakket, is een tweeliter die in totaal 180 pk levert. Voor een doorsnee auto die Jan Modaal ook interessant moet vinden is dat helemaal niet slecht. Toch betekent de naam GR Sport niet meer of minder dan S-Line van Audi: wel de ambities, niet de rasechte snelheid. Het is gewoon aankleding.

GR-bommetje

Toyota bewijst echter met de GR Yaris dat ze van een doorsnee auto een bizar gaaf bommetje kunnen maken. Bovendien heeft Toyota al eens aangegeven dat ze bij elke auto gaan kijken naar een versie die door Gazoo Racing onder handen genomen wordt. We wisten al dat er daarom ook gewoon zo’n leuke versie van de Corolla komt in 2023 met 250 pk!

Touring Sports

De segmenten der snelle stationwagons blijven altijd leuk. Het zullen nooit sportauto’s zijn maar hoe leuk is het dat je met een Ikea-kast achterin de 250 km/u kunt aantikken. In het hogere segment heb je daar auto’s als de Mercedes C- en E-Klasse AMG, de Audi RS4 en RS6 en binnenkort de BMW M3 Touring zitten. Het ‘betaalbare’ segment, waar auto’s als de Skoda Octavia RS en SEAT Leon CUPRA Estate heer en meester zijn, is minder druk bevolkt. Vanuit Japan krijgen zij nu weerstand. Toyota gaat de GR Corolla ook aanbieden als Touring Sports.

250 pk, AWD, handbak

Het recept wordt trouwens erg vergelijkbaar met de GR Yaris, wat als muziek in de oren klinkt voor autofanaten. Het betekent een vermogen van rond de 250 pk. Om de auto snel van zijn plek te krijgen, komt hij net als de Yaris met vierwielaandrijving. Schakelen doe je met een ‘intelligente’ handbak (iMT) met zes versnellingen. Door het extra gewicht van de wat forsere auto zal hij niet perse zo rap en lichtvoetig zijn als de GR Yaris, maar 250 pk in een auto als deze is erg netjes.

Zoals verwacht zou hij GR Corolla gaan heten, al noemt de bron ook de naam ‘Corolla GRMN’, waar MN staat voor Masters of the Nürburgring. Wel leuk: al werd voor de Corolla 2023 genoemd, de bron spreekt nu van 2021 voor de Corolla GR (MN) Touring Sports. We gaan het zien! (via Spyder7)