Elektrische M3 duikt op bij de ‘Ring!

Ja, dat is toch even wennen, een M3 zonder uitlaten.

De nieuwe M5 kon al rekenen op gemengde reacties (want hybride en zwaar), maar BMW-fans staat nog meer te wachten. Er is een volledig elektrische M3 in aantocht. Dat wisten we al een tijdje, maar de auto is nu gesignaleerd bij de Nürburgring.

Qua proporties lijkt de M3 best wel op de M5, met een ietwat hoge kont en hele brede heupen. De M3 krijgt echter het Neue Klasse-design, met de sharknose dus. Daarmee krijgt de elektrische M3 een mooiere neus dan de huidige M3, dat is in ieder geval één voordeel.

Het nadeel van veel elektrische sedans en fastbacks is dat ze te hoog zijn (hallo Volkswagen ID.7), maar dat lijkt bij de elektrische M3 reuze mee te vallen. Als ‘ie al hoog is, dan wordt dat ruimschoots gecompenseerd door de breedte.

De elektrische M3 wordt het eerste échte M-product dat volledig elektrisch is. We hadden al de i4 M50 en de i7 M70, maar dat zijn gewoon snelle EV’s, niet meer dan dat. Met de elektrische M3 is BMW aan hun stand verplicht om er écht wat bijzonders van te maken. Daarbij zal de razendsnelle ‘Heart of Joy’-supercomputer een cruciale rol spelen.

Naar de specificaties is het nog even gissen, maar BMW gaat het naar verluidt niet al te gek maken. Geen 1.000+ pk dus, maar 670 à 700 pk. Dat is alsnog heel veel voor een M3, maar we leven in een tijd dat een suffe Volvo crossover ook al 428 pk heeft.

Lang niet iedereen zit te wachten op een elektrische M3, maar niet getreurd: BMW gelooft nog steeds in ’the Power of Choice’. Er komt dus ook gewoon een nieuwe M3 met verbrandingsmotor. Die komt volgens de huidige planning pas in 2028, tot die tijd moet de huidige M3 het nog uitzingen. De elektrische M3 verschijnt waarschijnlijk ergens in 2026 op het toneel.