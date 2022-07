Volkswagen lanceert nieuwe benzinemotor, ‘sjoemelt’ met opgave

Volkswagen lanceert een nieuwe benzinemotor. Zou het een 2.5 VR6 Turbo zijn? We gaan door met de Evo 2! Nee, ze sjoemelen niet met cilinders. Wel met meetmethoden.

Er is een constante drang vanuit de overheid voor automerken om met schonere motoren op de proppen te komen. Fabrikanten moeten zich in allerlei bochten wringen om de verbrandingsmotoren nóg efficiënter te krijgen. Dat resulteert in allerlei extra attributen die de vieze CO2, NOX en andere gassen op moet vangen. Daarom lanceert Volkswagen een nieuwe benzinemotor.

In dit geval heeft Volkswagen zijn 1.5 TSI vernieuwd. In dit geval wordt de motor gelanceerd in de T-Roc en T-Roc cabriolet. De motor heet vanaf nu de 1.5 TSI Evo2 (alhoewel Volkswagen deze motor zelf intern aanduidt als EA211).

Volkswagen lanceert nieuwe benzinemotor

Qua vermogen is er niets veranderd. De 1.5 viercilinder met turbocompressor levert alsnog 150 pk. Nee, de nadruk ligt op zuinigheid. Zo is het ACT-systeem verbeterd en heet het nu ACTplus.

ACT staat voor Active Cylinder Management en betreft cilinderuitschakeling. Het kan nu op een grotere toerenbereik worden toegepast. Dit betekent dat de motor vaker op slechts 2 cilinders zal lopen en op deze wijze minder brandstof verbruiken.

Verder zitten de drieweg-katalysator en het benzinepartikelfilter in één module opdat deze combinatie nog beter samen kan werken. In de meeste gevallen zijn al dit soort maatregelen op papier inderdaad goed voor een lager verbruik. Maar voor betere rijeigenschappen zorgt het zelden. Volgens Volkswagen hebben ze aandacht daaraan besteed.

De motor moet goed oppakken en soepel draaien, ook als ACT actief is. We zijn benieuwd hoe dat uitpakt. Waarschijnlijk gaan we er snel genoeg achterkomen, want reken er maar op dat je de 1.5 TSI Evo2 motor in heel erg veel auto’s tegengaat komen. Dat is tot dusver geen straf, want in de meeste Volkswagens is het gewoon een prettige motor, zeker met de DSG-bak.

Ehhh, NEDC in 2022?

We zijn ook benieuwd in hoeverre je bij de verbruiksopgave in de buurt kunt komen. De 1.5 TSI Evo2 verbruikt in een standaard dichte T-Roc namelijk precies 1 op 20! Als je daar een beetje bij in de buurt komt, is dat een zeer verdienstelijke score.

Maar uiteraard sjoemelt Volkswagen weer eens als een malle door te schermen met een NEDC-opgave! Dit terwijl de veel realistischere WLTP al een aantal jaar (sinds 2017) de industrie-standaard is. Foei, Volkswagen! Dat kan echt niet meer anno 2022!

Volkswagen pareert door te stellen dat ze ook verplicht zijn de NEDC-waarden te vermelden van de EU (en dat klopt gek genoeg ook). Ook zeggen ze in de kleine lettertjes dat de WLTP minder gunstig uit zal vallen. Echter, de WLTP-waarden vermelden ze dan weer niet. Dat is best lef hebben sinds de enorme imagoschade na Dieselgate. Kom op VW, zeg even hoe schoon de motor werkelijk is in 2022, niet in theorie in 2016. Uiteraard worden de juiste waarden vermeld wanneer ze in de folder staan.

Zoals gezegd, eerst zal de motor arriveren in de T-Roc. Daarna komt de motor ook in andere VW-producten te liggen. Aan het einde van het jaar is de Evo2 de nieuwe standaard en wellicht een van de laatste benzinemotoren die nog geïntroduceerd gaan worden.

Meer lezen? Dit zijn alle Golf IV GTI-modellen op een rij!