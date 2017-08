Audi RS5 crasht en fikt af in Utrecht

Denken jullie wat wij denken?

Utrecht komt hoofdzakelijk om twee redenen voorbij op Autoblog: de milieuzone of de plofkrakende Audibende. Je zou bijna denken dat de Domstad helemaal geen prettige plek is om te komen, maar dat mag ieder voor zich bepalen. Vandaag kwam de stad in het nieuws vanwege een gecrashte en uitgebrande Audi RS5, dus het ligt voor de hand dat de reeds genoemde bende er iets mee te maken heeft.

De rappe coupĂ© crashte op de Kanaalstraat in de wijk Lombok rond half twee ’s nachts. De RS5 botste op een lantaarnpaal waar (toevallig?) een bewakingscamera aan hangt hing. De auto vloog in de fik en de politie hield mensen uit de omgeving op afstand. Even bestond namelijk het vermoeden dat de RS5 zou kunnen ontploffen.

Rond drie uur vannacht werd het wrak meegenomen door een bergingsbedrijf en kon de weg straat weer worden vrijgegeven. Voor zover bekend hebben politie en brandweer geen explosieven in de auto aangetroffen. Van de inzittenden ontbreekt vooralsnog elk spoor.