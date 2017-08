Deze automerken worden het vaakst genoemd in liedjes

Benieuwd hoe deze lijst eruit had gezien zonder hiphop.

In bepaalde culturen gaat het vooral om showen wat je hebt, zodat iedereen weet dat je het gemaakt hebt. Vette auto’s zijn daar onlosmakelijk mee verbonden, maar welk merk is the daddy of them all? Bloomberg zocht het uit.

Alle nummers die van mei 2014 tot en met mei 2017 in de top 20 van de Billboard Hot 100 hebben gestaan werden geanalyseerd en gekeken werd welke automerken in deze nummers worden genoemd. Als een bepaald merk in één nummer meerdere keren wordt gemeld, telt dat als slechts één mention. Ook zo benieuwd? Check onderstaande tabel:

Merk Aantal Rolls-Royce 11 Ferrari 9 Porsche 7 Chevrolet 6 Lamborghini 6 Bentley 5 Cadillac 5 Mercedes 5

Artiesten schijnen merknamen niet alleen in nummers te gebruiken omdat het cool is, maar ook om het merk in kwestie

te verleiden tot een mogelijke samenwerking. Diezelfde merken worden daar ook weer beter van. Rolls-Royce wil immers niks liever dan geassocieerd worden met the struggle van het hiphopbestaan.

Vooruit, die laatste opmerking was flauw. Gratis publiciteit kan weinig kwaad, bovendien bepalen rappers en andere muzikanten natuurlijk voor een groot deel wat hot is. Rolls oordeelt dan ook niet. Het merk is blij dat het regelmatig wordt geassocieerd met succes.

