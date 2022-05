Audi S1 met 481 pk te koop in Nederland

Een Audi S1 met 481 pk is toch wel een leuke sleeper, toch?

Een fabrikant laat altijd iets van een marge achter. Onder alle omstandigheden moet een auto het gewoon doen. Ook in het midden van de woestijn of op de Noordpool. Dat niet alleen, tegenwoordig ‘programmeren’ fabrikanten vaak verschillende afstellingen van motoren. Zo is de 2.2 JTD van Alfa Romeo met 136 pk of 210 pk exact gelijk. Beide gaan na een identieke softwarekuur naar 240 pk. Kijk, dat is lekker.

uiteraard zijn er soms ook verschillen in hardware. Zo is de motor uit de Golf GTI niet helemaal identiek aan die van de Golf R. Maar die afwijkende onderdelen kun je gewoon vervangen voor betere items. Dat lijkt hier te zijn gebeurd. Waar het om gaat? een Audi S1 met 481 pk. Ja, 481 pk in een B-segment hatchback. Het apparaat kost 31.500 euro, maar daar krijg je wel een hele hoop upgrades (en een S1) voor terug.

Velgen Audi S1 met 481 pk

Het is niet alleen veel vermogen, deze auto is met zorg samengesteld. Werkelijk aan alles is gedacht. Zo aan de buitenkant is het een vrij onopvallende auto. De Audi S1 ziet eruit als een A1 met S-Line pakketje en extra uitlaatjes. In dit geval staat de auto dichter op de grond middels een KW Variant 3-schroefset.

Ook zijn er gave OZ Ultraleggera velgen, goed voor een lager onafgeveerd gewicht. Achter de velgen zien we een flinke Forge Motorsport Big Brake Kit met 356 mm grote schijven en klauwen met zes zuigers. Serieus spul, dus.

Snelheidspotentieel

De remmen kan de auto ook wel gebruiken, want hij heeft serieus snelheidspotentieel. Tenzij jij diegene bent met een McLaren of opgevoerde Porsche, is de kans groot dat deze Audi S1 met 481 pk sneller is dan jouw auto. Dat komt door het werk van JD Engineering. Die hebben van @rubenpriest zijn Audi S3 een heftig bommetje gemaakt, maar bij deze S1 gingen ze iets verder tot Stage 4:

Turbo TTE485

Downpipe JM 3 Inch + 100 cels sportkats

Milltek Cat-back met klep

Wagner Tuning Competition intercooler

Venturi intake Audi S1 Full Carbon

Forge Silicone inductieslang VW Golf GFB DV+ VW Golf 7 R / Audi S3 8V

Diverter Valve Upgrade

Carter ventilatie slang Golf 7

Turbo intake pipe Golf7 GTi

NGK bougies: R7437-9

NGK-Bobine

Kortom, een absoluut bommetje dus! Het eindresultaat is dus een Audi S1 met 481 pk en 585 Nm. Dat er kosten nog moeite gespaard zijn, kun je ook zien aan het interieur. Er zijn gewoon originele koolstofvezel Recaro Pole Position-racekuipen aanwezig plus een (uitneembare) halve rolkooi, alhoewel die niet bij de aanschafprijs inbegrepen lijken te zijn. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

