Koop de foutste RS7 van Nederland voor weinig (hopelijk)

De foutste RS7 van Nederland is, eh, ja, fout.

Vroeger, ongeveer tot de milleniumwisseling, was Audi een vrij bescheiden merk. Natuurlijk, de S en RS-modellen waren bloedsnel, maar niet heel erg opvallend. Met name in Zwitserland struikelde je erover.

Als we naar de cijfers kijken, waren BMW en Mercedes populairder met M-modellen en AMG’s. Naast het feit dat dat ook geweldige rijdersauto’s waren, hadden die nog een USP: ze zagen er dik uit. Je kocht niet een Audi S8 of RS4 voor de pats. Niemand had door dat je een snellere A8 of A4 had.

De ingetogen designtaal heeft Audi inmiddels van zich afgeschud. Dat betekent ook dat mensen met minder reine intenties zich aangetrokken voelen tot de vibe van zo’n blubberdikke RS7. Zoals dit witte exemplaar.

Foutste RS7 van Nederland

Uiteraard moeten we voorzichtig zijn met het uitdelen van verbale muilperen, maar deze RS7 Performance is een raszuiver hondenhok. De auto is afkomstig uit 2016, maar ziet er nu al 20 jaar oud. Uiteraard staat de auto te koop bij Domeinen. Ze zijn er heel erg eerlijk over. Het is namelijk een ‘deels gedemonteerd voertuig’.

Zo zijn er geen koplampen aanwezig en ontbreekt een voorbumper. De motor is deels uit elkaar. Leuk detail: je kan zien hoe de Hot-V (de twee turbo’s in de V) layout eruit ziet. Minder leuk: je zult zelf moeten sleutelen om alles weer werkend te krijgen. Op de achterbank liggen een hele hoop onderdelen. Bepaa;de onderdelen van het inlaattraject, de motorcover en ongetwijfeld een hele hoop ampullen voor lachgasinjectie (nemen wij aan).

Politie

Mocht je er aan twijfelen of de vorige eigenaar c.q. bestuurder te maken heeft gehad met de politie, kunnen we dat voor je bevestigen. De SN-546-S wist in 2019 al het nieuws te halen vanwege gevaarlijk rijgedrag, zo meldt de Politie Basisteam Zeeuws-Vlaanderen. Het bleek een huurauto waarin een beginnend bestuurder werd aangetroffen.

Wat er tussen 2019 en 2022 mee gebeurd is: geen idee. De auto ziet er niet heel erg veel beter uit. Kortom, wees onverstandig en koop een grote, zware witte Audi met serieus werk. Kan niet verkeerd uitpakken, toch? De advertentie kun je hier bekijken!

Met dank aan Jan voor de tip!