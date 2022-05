Stokoude Toyota is tot 2024 uitverkocht

Deze stokoude Toyota is nog gewoon leverbaar. je moet wachten tot 2024 om er eentje te kunnen krijgen. Dan is ‘ie 40 jaar oud!

Toevallig hadden we het in het vorige artikel over de Volkswagen Polo Track. Een eenvoudigere Polo voor een ander werelddeel. Die kijk op auto’s is stiekem erg interessant. Geen overdreven hoeveelheid voorzieningen qua infotainment, veiligheid, uitstoot of design. Gewoon een strakke, nette en sobere auto.

Stokoude Toyota

De Toyota Land Cruiser 70 valt absoluut in dat rijtje. Deze auto is duurzaam omdat je er maar een of twee in je leven hoeft te kopen. Waarom iets aanpassen dat gewoon goed is? Calvé Pindakaas met stukjes noot is ook al jarenlang hetzelfde en nog steeds het beste dat een vers sneetje tijgerbrood kan overkomen. Liefst met een beetje roomboter.

We laten de lunchplannen even voor wat het is en gaan terug naar de Land Cruiser 70. Die auto wordt op dit moment namelijk nog steeds verkocht in onder andere Azië, Australië en Afrika. Maar ook daar worden de eisen strenger.

Zo moet de Land Cruiser 70 betere bescherming bieden aan zijn inzittenden. Toyota heeft al bevestigd dat ze de ’70’ daarvoor gaan aanpassen. Heeft dat nog wel zin dan?

Zeer populair

Ja. Toyota meldt namelijk dat de Land Cruiser zeer in trek is. Er is zoveel vraag naar de Toyota Land Cruiser 70 dat men tot 2024 nodig heeft om aan de vraag van nu te voldoen. Toyota is nu aan het kijken of ze de productie kunnen opschroeven. Dat meldt Motor1.com.

De onverwoestbare auto heeft een 4.5 liter V8 met enkele turbo, die zo’n 231 pk levert. De Land Cruiser kan men bestellen als SWB (korte wielbasis), bedrijfswagen (pick-up), Wagon of SUV. De modellen voor Afrika bouwt in Toyota in Europa (Portugal) gebouwd. Je kunt ‘m echter niet in Europa kopen. De diesel voldoet al jaren niet maar aan de emissie-eisen.

