Audi onthult de S5 TDI Coupé en Sportback

Ondanks het dieselschandaal dat de Volkswagen Group op bijzonder hardnekkige wijze door het slijk heeft gehaald, blijven de merken van het concern doodleuk zelfontbranders ontwikkelen. Sterker: zelfs in zijn krachtigere modellen komen diesels terecht. Waren het vorige week nog de Audi S6 en S7 die eraan moesten geloven, deze week zijn het de S5 Coupé en Sportback die een guitige zescilinder in het vooronder krijgen.

Hetgeen wij vorige maand naar aanleiding van een opmerkelijk gerucht nog beweerden in een artikel is daarmee dus toch uitgekomen. Anno 2019 mag het gewoon weer, en wel voor zoveel mogelijk modellen. Audi heeft echter geen hele reeks diesels ontwikkeld, maar legt in plaats daarvan dezelfde drieliter TDI-motor die ook in de S6 een S7 ligt in de S5.

De 3.0 TDI, die tevens een elektrische compressor heeft die zichzelf nuttig maakt bij lage toeren, produceert 347 pk en 700 Nm en schiet daarmee in 4,8 seconden naar de 100 km/u. Als Sportback duurt het 4,9 seconden. Zijn topsnelheid is uiteraard begrensd op 250 km/u. De S5 TDI krijgt zijn achttrapsautomaat en quattro-vierwielaandrijving standaard.

Door zijn nieuwe krachtige mild hybride aandrijflijn is hij ook relatief zuinig. Althans, dat denken we wel, maar Audi heeft het verbruik berekend naar de oude NEDC-cyclus in plaats van WLTP te hanteren, dus het is alsnog enigszins scheef. Enfin, volgens de Duitsers verbruikt de TDI-motor 6,2-liter op 100 kilometer. Prijzen van het nieuwe model volgen in een later stadium.