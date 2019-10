Na ‘elektrische Clio’ ook ruimte voor ‘elektrische Mégane’

Of iets in die richting: Renault wil meer.

Renault had met hun Z.E.-label al vrij vroeg een aantal elektrische auto’s in hun assortiment. Hun eerste ‘slag’ bestond uit een paar auto’s die in theorie het verschil wel maken. De Twizy, een zeer goedkope stads’auto’. De ZOE, een Clio-achtige hatchback met redelijke specs voor zijn tijd, die steeds verder uitgetrokken werden naar een zeer nette prijs/range-verhouding in 2019. De Kangoo, één van, dan niet de eerste elektrische bestelauto. En een auto die een hoop potentieel had, maar de plank missloeg. Dat was de Fluence Z.E. Je kunt deze auto vergelijken met een elektrische Mégane Sedan: de auto werd elders ter wereld ook verkocht als brandstofauto en vulde precies die positie in. De Z.E.-versie viel hij tegen. Weinig rijbereik (alles tussen de 80 en 150 km), de accu-lease en al was ongeveer 27.000 euro netjes voor een dergelijke elektrische auto, dan moest je ook nog de accu erbij leasen. De auto stond echt in de kinderschoenen van de elektrische auto.

In het segment ‘Mégane’ is het nu namelijk drukker dan ooit. Opvallend genoeg is één van de beste opties de Nissan Leaf: een auto die recht uit de Renault Nissan-alliantie komt. De ZOE mag dan een indrukwekkende auto zijn, hij is wel klein. Renault ziet er dus wel brood in om hun EV-familie uit te breiden. Stap één is de return van de Fluence Z.E.

Daarmee bedoelt Renault uiteraard niet dat er een nieuwe tegenvallende sedan moet komen. Nee, het wordt een elektrische auto in het C-segment. Denk dus Tesla Model 3, Nissan Leaf, Volkswagen ID.3, enzovoort. Dat de auto iets weg gaat hebben van de Mégane is niet ondenkbaar. Qua formaat sowieso, qua basis misschien ook wel. In ieder geval wordt de auto qua formaat en prestaties ietsje beter dan de ZOE, die als ‘elektrische Clio’ in de markt staat. Ook ietsje duurder dan de kleine ZOE natuurlijk. Voor de techniek kun je een blik werpen op de prestaties van de Leaf. Gezien het feit dat die auto het goed doet voor Nissan, zou het niks dan slim zijn voor de grootste alliantiepartner om daar wat componenten van te lenen.

Renault wil na deze elektrische C-segmenter een elektrische auto hebben voor elk segment. Zo staat ook een elektrische prijspakker op de planning. De elektrische versie van de kleine SUV Kwid (de K-ZE) is elders ter wereld te koop voor 10.000 euro. Zo’n soort auto, maar dan iets beter ingespeeld op de Europese markt, is hier ook niet ondenkbaar. Iedereen aan de stekker, dus. (via Bloomberg)