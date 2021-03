Nederlandse Politie krijgt nieuwe en zeldzame Audi's - Autoblog.nl

Ze lijken wel erg veel op de vorige wagens van de Nederlandse Politie, nietwaar?

Ergens blijft het altijd fascinerend: de snellere auto’s van de politie. Het is toch een soort blijk van dat het menens is. Een technologisch hoogwaardig snelheidsmonster straalt nu eenmaal autoriteit uit.

In Nederland zijn we vrij nuchter, dus doen we lekker gewoon. Dat is immers al gek genoeg. Maar ook hier hebben we bijzondere politiewagens gehad. Denk aan een Chevrolet Corvette en natuurlijk die goede oude Porsche 911 Targa. Op dit moment is de dikste Nederlandse politie auto een Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro S Tronic.

Nieuwe Audi Nederlandse Politie

De eerste exemplaren daarvan zijn alweer bijna aan vervanging toe. Hoog tijd voor een nieuwe surveillance auto voor de Nederlandse gendarmerie. De keuze is gevallen op (wederom) een Audi A6, maar dan de nieuwe generatie (C8). Destijds werd gekozen voor de Audi A6 (C7) die toen op het einde van zijn loopbaan zat.

Het gaat volgens de Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur Zuid-West om een Audi A6 50 TDI quattro. Deze heeft een 3.0 TDI-motor onder de kap, goed voor 286 pk en 620 Nm. Daarmee kan de auto in 5,7 seconden naar de 100 km/u sprinten. De topsnelheid is naar goed Duits gebruik begrensd op 250 km/u. Wel opmerkelijk is dat deze uitvoering al een tijdje niet meer leverbaar is in Nederland.

Opmerkelijk

Maar het wordt nog opmerkelijker. Professioneel politieautospotter @Wouter checkte even het kenteken. Wat blijkt, de auto in kwestie was geen ’50 TDI’ met 286 pk, maar een ’45 TDI’ met 231 pk. Maar wat vreemd is, ook deze uitvoering is al een tijdje niet meer leverbaar bij Audi Nederland op het moment. Sterker nog, de sterkste diesel die je kunt bestellen is meteen de zwakste: de 35 TDI met 163 pk. Waarschijnlijk hebben ze een speciale bestelling uitstaan. Want het leaseplebs kun je met 163 pk het asfalt opsturen, de Nederlandse Hermandad heeft wel een beetje meer nodig.

Fotocredits: Politieinfra ZW.