Audi SQ5 mag niet verkocht worden in Europa?

Audi was er vroeg bij met de vorige SQ5. De combinatie van een performance-variant van een middelgrote crossover bleek een goede. De vorige SQ5 was in Nederland best populair. In Nederland was de auto alleen leverbaar met een 3.0 Biturbodiesel, in sommige landen was de 3-liter compressormotor leverbaar. Bij de nieuwe SQ5 is er enkel keuze uit een 3.0 V6 met turbo die we kennen van de S4.

Mocht je geïnteresseerd zijn in een Audi SQ5, dan hebben we slecht nieuws voor je. Je kan enkel voorraadexemplaren bemachtigen. Althans, als je woonachtig ben in Engeland. Daar heeft Audi Uk zoveel mogelijk productieplaatsen voor 2018 besteld. Dan kunnen klanten via die manier nog aan een nieuwe SQ5 komen, aldus een Audi-offcial in een interview met Autocar. De ware reden blijkt te zijn dat de SQ5 niet aan de WLTP gaat voldoen. De WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) is de opvolger van de oude NEDC en moet een eerlijk beeld geven over het verbruik en de uitstoot van een auto.

Omdat de WLTP (die ingaat vanaf september 2018) gebaseerd is op daadwerkelijk verbruik en niet zozeer theoretisch verbruik, wordt dat slikken voor sommige fabrikanten. Met name voor auto’s die op papier redelijk zuinig en schoon zijn, maar waar het in de praktijk gewoon hopeloos mee gesteld is. Voor BMW was deze regeling de oorzaak om de M3 dan uit productie te nemen. De M4 wordt aangepast om wel aan de WLTP-eisen te voldoen. Of de SQ5 nog leverbaar blijft in Nederland, is onbekend.