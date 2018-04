Wie wil deze Bentley Bentayga W12 Mansory?

'Subtiel' staat niet in het woordenboek van deze Bentayga W12 Mansory!

Tuners zijn er in overvloed. Het aantal visies op luxe modellen is niet bij te houden. Daarom houden we het liever bij de betere tuners, zoals Mansory. Zij bewijzen het tegendeel dat Bentayga’s ongeschikt zijn voor tuning, kijk en oordeel zelf maar.

Het is wellicht niet ieders cup of thea, zo’n Bentayga W12 die aangepakt is door de mannen van Mansory. Hiervoor zijn de verbrede bodykit, 23 inch ‘Spyder’-velgen, koolstofvezel achterspoiler en diffuser met twee dubbele uitlaten verantwoordelijk. De carrosseriekleur is dan weer wel origineel: Bentley Granit Grey Metallic.

Wie het exterieur al opvallend vindt, heeft waarschijnlijk geen kijkje binnenin genomen. Het is vrijwel volledig met leder bekleed in de kleur Bespoke Royal Blue. We zien het terug op het dashboard en stuurwiel, alsmede op de stoelen en portierpanelen. Op laatstgenoemde locaties is overigens een ruitjespatroon aangebracht, een klassiek detailtje. Leder wordt gecombineerd met koolstofvezel accenten. Dit ontdekken we op dezelfde plekken in het interieur. Hoe tijdloos en stijlvol.

Op technisch vlak hoef je geen aanpassingen te verwachten. Het smeuïge W12-blok produceert nog steeds 608 pk en is gekoppeld aan een achttrapsautomaat. Interesse? Hij staat te koop bij onze Oosterburen voor 395.000 euro, met slechts 100 km op de teller. Wie uniek wil zijn, moeten we teleurstellen. Er rijden al veel exemplaren rond, vooral in Engeland. Check bijvorbeeld DEZE of DEZE spot.

Met dank aan Joep voor de tip!