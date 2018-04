Uitslag Formule 1: Grand Prix van Bahrein 2018

Max vanaf P15, Lewis vanaf P9. Dit wordt in elk geval spectaculairder dan Melbourne.

Melbourne was een valse start. Zowel voor de Formule 1 als de Nederlandse autosportfans. Bahrein heeft wat dat betreft meer aan actie te bieden. Met name de start is belangrijk bij deze baan, dus we gaan het beleven!

Start:

Vettel is het makkelijkste weg, Raikkonen wordt verschalkt door Bottas. Verstappen doet het uitstekend. Heel beheerst staat hij op P11 na enkele bochten, maar hij krijgt het aan de stok met Hamilton. Max en Lewis geven elkaar te weinig ruimte, waardoor ze elkaar even raken. Max houdt er een lekke linkerachterhand aan over en moet de pits in. Net even te gretig.

Helaas gebeurde het aan het begin van de baan, waardoor Verstappen een flink eind met een lekke band moet rijden naar de pits. Dubbel drama voor Red Bull: Ricciardo valt uit. De auto heeft geen visuele schade, dus het lijkt voorlopig op een kapotte Renault-motor. Joh. Kortom, een rampenweekend voor Red Bull.

Hoe staan de zaken bij aan de voorhoede? Vettel leidt met een kleine voorsprong op Bottas en Raikkonen. Iets verder daarachter vinden wij, heel verrassend: Pierre Gasly! Magnussen, Hülkenberg, Ocon en Alonso zitten daar vlak achter. Hamilton toont zijn ware klasse door die laatste drie er in één keer uit te remmen.

Red Bull kan alvast gaan inpakken, want Max Verstappen valt uit met voorlopig onduidelijke redenen. Een race om snel te vergeten voor zowel de Nederlander als de Honeybadger. Zonde.

Brendon Hartley krijgt een 10 seconden penalty voor de aanvaring met Perez in de eerste ronde. Een vrij stevige straf voor de Nieuw-Zeelander. De Toro Rosso met Honda motor staat dan op de 10 plaats. Snelste man op de baan is Lewis Hamilton. Ondanks dat hij op een hardere band rijdt, is hij sneller dan iedereen op het veld. Vettel slaat gaatje op Bottas: de voorsprong op Bottas is uitgelopen naar drie seconden.

Dan iets anders: in ronde 12 moet er ook een Haas de pitstop in. Deze verloopt verrassend genoeg uitermate gesmeerd. Die pitstop van Alonso ook, die rijdt verder op de Medium band en lijkt dus in te zetten op een één-stop-strategie. Het is in elk geval goed om te zien dat Alonso niet stijf achteraan rijdt maar zich kan mengen in de gevechten. In korte tijd verschalkt hij Leclerc en Sirotkin.

In ronde 18 is het Vettel die als eerste van de top 3 naar binnenkomt voor een setje verse ‘Soft’-banden. Hij komt terug als vierde op baan, om aan te geven hoe groot het verschil is tussen de top 3, eh, top 2 en de rest van het veld.

In ronde 22 is de strijd om P6 interessant. Hulkenber en Magnussen zitten vlak achter, je raadt het nooit, Ericsson. Magnussen komt er vrij gemakkelijk voorbij, Nico Hülkenberg komt er pas voorbij als Ericcson de Sauber-Alfa Romeo de pits in rijdt. De kneuzen van de Formule 1 zijn ze bij Sauber nu niet meer, die titel lijkt te gaan naar Stroll en Sirotkin van het team van Williams.

Vooraan is het ook interessant. Hamilton is nog niet naar de pits geweest en rijdt op oudere, hardere banden. Vettel heeft zachtere en versere banden is sneller. In ronde 26 steekt de Duitser voorbij aan Lewis. Vettel loopt meteen ook uit op Hamilton. In ronde 27 gaat Lewis de pits in voor medium banden, ook hij is dus voornemens de race uit te gaan rijden.

Vorig seizoen was Ocon een van de smaakmakers van het veld. Dit jaar hebben de Force Indias een stuk lastiger. Zowel Grosjean en Magnussen zitten vlak achter Ocon. Magnussen is sneller, mede dankzij een iets beschadigde auto.

De pitstop, zoals @Jaapiyo had voorspeld, verloopt dramatisch. Bij het wegrijden rijdt Kimi over de voet van een monteur. Tegelijkertijd is er een band in de consternatie niet verwisseld. Kimi stopt meteen, waardoor de auto te heet wordt. Exit Raikkonen en de monteur wordt met een brancard weggebracht.

De volgende ronden verlopen vrij gemoedelijk. De spanning is overduidelijk uit de race. De voorsprong van Ferrari en Mercedes zijn enorm. Wel interessant is dat Stoffel Vandoorne een degelijke race rijdt. Hij rijdt in ronde 51 op P9 met uitzicht op P8, waar Ericcson nu nog rijdt. Uiteindelijk verschalkt Stoffel de Sauber.

Met nog vijf ronden te gaan is het Bottas die laat zien wel degelijk te kunnen sturen. De voorsprong van Vettel wordt alsmaar kleiner. Hamilton kan dat tempo niet helemaal volgen. Bottas zit nou 1,5 seconden achter Vettel. Als Bottas dat naar een seconde weet te brengen kan hij in de DRS zone komen. En dat lukt! Bottas zit nu in de versnellingsbak van Vettel. Het is nu de vraag of Bottas een kans ziet om Vettel te pakken. De Fin kan wel een succesje gebruiken om de criticasters de mond te snoeren. De laatste ronde is spannend. Bottas zit er vol achter, remt heel diep, maar Vettel pareert hem kundig. Uiteindelijk lukt het Bottas niet. Sebastian Vettel wint de race. Morele winnaar is Gasley, die zijn Toro Rosso Honda op P4 zet.

De uitslag is al volgt:

1. Vettel

2. Bottas

3. Hamilton

4. Gasley

5. Magnussen

6. Hulkenberg

7. Alonso

8. Vandoorne

9. Ericsson

10. Ocon

11. Sainz

12. Perez

13. Hartley

14. Leclerc

15. Grosjean

16. Stroll

17. Sirotkin

DNF: Raikkonen

DNF: VERSTAPPEN

DNF: Ricciardo