Meer dan 400 pk voor de nieuwe ABT Audi SQ5

De door ABT aangepakte SQ5 kan zich qua vermogen bijna meten met de SQ7.

Standaard heeft de Audi SQ5 een prima 354 pk en 500 Nm. 0-100 is in 5,4 tellen gedaan en de top ligt op 250 km/u. Keurige waarden voor een SUV, al kan het rapper. ABT Sportsline komt met een antwoord. De tuner heeft de SQ5 een stuk volwassener gemaakt.

De SUV uit Ingolstadt kreeg een kuur wat restulteerde in 20 procent meer vermogen. De ABT SQ5 is goed voor 425 pk en 550 Nm koppel. Bezitters van een reguliere Q5 kunnen ook binnenkort aankloppen bij de tuner. ABT zegt te werken aan een pakketje voor de Q5 met de 252 pk sterke 2.0 TFSI (rijtest). Voor de Q5 TDI heeft de tuner al wat op de plank liggen.

ABT komt ook met wat optische tuning voor de SQ5. Zo hebben ze een nieuwe bodykit ontwikkeld voor de sportieve SUV van Audi. De tuner adviseert daarnaast ABT DR, ER-C, FR of GR-wielen in de maten 20- of 21-inch. Hoeveel sneller de ABT SQ5 is op het gebied van prestaties is niet bekendgemaakt.