Audi straks ook aan de open SUV?

Niches zijn er om gevuld te worden.

Nee, we hebben niet gevraagd of een kind van acht een thumb kon tekenen voor boven dit artikel. Wat je ziet is een patenttekening van Audi. De Duitse autofabrikant speelt met het idee om met een open SUV te komen. Zouden ze iets vernomen hebben van dat BMW X2 Cabrio gerucht?

In de geschiedenis van het automerk kunnen we geen open SUV bespeuren. Althans, in productievorm. In 2007 kwam Audi met de Cross Cabriolet Quattro Concept. Uiteindelijk durfden ze daar in Ingolstadt de knoop niet door te hakken. Deden ze in Engeland overigens wel, en nu zitten we met de Range Rover Evoque Convertible opgescheept.

Dit patent laat zien dat Audi het concept van meer dan tien jaar geleden nog in het achterhoofd heeft zitten. Fanboys hoeven zich nog geen zorgen te maken. In veel gevallen verdwijnen patentaanvragen in een donkere, diepe lade. Mocht het toch zover komen dan is de nieuwe Audi Q8 een uitstekende kandidaat. De SUV komt er ook als coupé. Een cabrio-variant maken op basis van dat platform behoort dus tot de mogelijkheden. Ik ga nu stoppen met schrijven, want anders breng ik mensen op ideeën. Joe! (via Autoguide)