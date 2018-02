Deze Haagse woning heeft een Porsche in huis

Prima uitzicht zo!

De auto als onderdeel van het meubilair. Je ziet het wel vaker voorbijkomen. Dit herenhuis in Den Haag heeft een vergelijkbaar concept, al liggen de zaken hier net even anders.

Technisch gezien staat de Porsche in de garage. De huidige bewoner gebruikt zijn ruimte echter als woon/zitkamer. Het zal er rond deze tijd van het jaar niet aangenaam warm zijn. In de zomer lijkt het me beter vertoeven.

Het is overigens slim om de auto(’s) met de neus naar binnen te rijden. Achteruit inparkeren en de volgende ochtend starten met een koude motor zullen die fraaie bruine stoelen niet plezant vinden.

Denk de enorme Cayenne weg en er kunnen meerdere auto’s staan. Bij Funda wordt de gehele ruimte als garage gezien, in dat geval kunnen er zelfs meer dan vier auto’s worden opgeborgen in de ruimte.

Met zo’n locatie en zo’n garage hoef je geen zacht prijsje te verwachten. De eigenaar hoopt dan ook 1,6 miljoen euro te vangen voor zijn of haar optrekje. Als alternatief hebben we dit pand voor je, met een vergelijkbare vraagprijs.