Ford wil het SUV’s laten regenen

Rupsje nooitgenoeg.

Voor de aanstaande Autosalon van Genève staan er weer voldoende SUVs en crossovers op het programma. We zitten midden in het SUV-tijdperk en daar lijkt voorlopig nog geen einde aan te komen. Vandaag heeft Ford bekendgemaakt 25 miljoen dollar te gaan pompen in de productie van SUV’s in de Kentucky-fabriek.

Het geld zal worden gebruikt om nog meer robots aan te schaffen en om computersystemen verder te ontwikkelen. De 25 miljoen komt bovenop de 900 miljoen van een eerdere investering. Uiteindelijk moeten er 25 procent meer SUV’s van de band rollen in vergelijking met de huidige situatie.

De fabriek in Kentucky draait letterlijk op volle toeren. Er werden 8.400 medewerkers. De productie draait zes dagen, 24 uur per dag. Vorig jaar werden gemiddeld 1.000 voertuigen per dag geproduceerd. Dat nu al indrukwekkende aantal moet dus omhoog. In de fabriek rolt onder meer de Ford Expedition, Ford Super Duty en de Lincoln Navigator van de band.