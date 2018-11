De volgende Audi TT is GEEN coupé meer?

Huh? Dat was toch juist de bedoeling van de TT?

We kwamen laatst tot de conclusie dat er weinig betaalbare coupé’s op de markt zijn op dit moment. De Audi TT stond niet in het lijstje, maar binnenkort staat wel de WLTP-proof TT in de showrooms. Wie naar de verkoopcijfers kijkt, ziet dat de facelift niet vroeg genoeg kon komen. Het gaat namelijk niet zo goed met de in Hongarije gebouwde auto. Dat ligt niet aan het feit dat de TT een verkeerde auto is, integendeel. Het huidige model is beter dan ooit.

Het probleem is dat niemand ‘m wil hebben. In het eerste jaar (2015) werden er nog 143 van verkocht en in 2016 waren het nog 92 stuks. In 2017 vonden slechts 36 nieuwe TT’s een nieuwe eigenaar en dit jaar zijn er 17 TT’s op kenteken gezet. Om dat in perspectief te zetten, van de eerste generatie TT werden in het eerste volledige jaar (1999) dik 800 stuks verkocht. Het jaar daarop wederom meer dan 800 exemplaren. Die goede tijd.

Het is natuurlijk duidelijk dat de markt gewoon niet op dit type auto zit te wachten. Daarom gaat het roer om bij de volgende Audi TT. AutoBild weet te melden dat de TT namelijk een vijfdeurs auto gaat worden. Dus gewoon een TT, maar dan een vijfdeurs. Het is al eens eerder gedaan. In 2014 toonde Audi de TT Sportback concept. Een TT zoals we hem uiteindelijk zouden krijgen, maar dan met twee deuren extra. Het bleef bij een concept, maar het idee van de auto wordt binnenkort realiteit.

De nieuwe TT zal in technisch opzicht wederom verwant zijn aan de Volkswagen Golf, net als de voorgaande generaties. Het is niet een op een uit te wisselen, maar veel delen van de bodemsectie komen overeen. Qua motoren is het natuurlijk allemaal vrij voorspelbaar. De nieuwe generatie TFSI-motoren wordt leverbaar. Alle motoren zullen voorzien van een 48V mild-hybride systeem. Dit systeem ondersteunt de auto bij de eerste paar meters. Met name in het stadsverkeer zul je er voordeel mee hebben. De geschatte besparing qua verbruik is ongeveer 10%.

Wat we niet terug zullen zien is de TT TDI. De tweede en derde generatie konden ook met een zelfontbrander worden besteld. In plaats daarvan komt er een elektrische variant. Geschat wordt dat deze elektrische TT een actieradius heeft van 600 km. Daarmee heeft Audi een goede concurrent voor de Tesla Model 3 in huis.

Met dank aan @HZW voor de tip!