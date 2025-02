Audi TT met het juiste interieur is een toekomstige klassieker

Het juiste interieur en (bijna) de juiste kleur: deze Audi TT occasion is er eentje voor de geschiedenisboeken.

Het is in 2025 al weer 30 jaar geleden dat we de Audi TT voor het eerst te zien kregen. Toen als coupé met iets andere daklijn, maar verder vrijwel identiek aan de auto die de allereerste Audi TT (Typ. 8N) zou worden in 1998. Na het coupé-concept kwam er ook nog een cabrioversie, die natuurlijk het recept van de coupé overnam in een dakloze softtop-roadster. Die heette overigens TTS Roadster, een soort sportversie van de TT. De naam TTS zou pas terugkeren bij de tweede generatie TT.

De gekozen kleurstelling voor de Audi TTS Roadster was Nimbusgrau op het exterieur, met een bijzonder interieur. Dit was bruinkleurig, bijna een soort oranje. De stoelwangen waren gestikt met een uitgesproken stiksel. De kleur en dit stiksel leken op een honkbalhandschoen. Vandaar de naam ‘Baseball’. Audi had een designstudio in Californië en dankzij hun liefde voor honkbal vormde dat de perfecte inspiratie. Bij de TTS ging het overigens over zeer sportieve stoelen met harnasgordels, vanwege de sportieve insteek.

Productie

De heftige TTS ging niet in productie, maar de roadstervariant wel. Als knipoog werd die geleverd met het honkbalinterieur en was de kleur Nimbusgrijs leverbaar. Nu waren het ‘normale’ lederen stoelen met losse hoofdsteun, maar wel in dezelfde kleur en met datzelfde stiksel. Als je de ultieme Audi TT Roadster wil, is dit wel de klassieke kleurstelling.

We vinden er eentje in die kleurstelling op Marktplaats. De Audi TT Roadster in kwestie is nét niet zoals de concept. De kleur is Dolomitgrau, niet Nimbus. De velgen zijn niet de klassieke vijfspaaks op basis van de concept, maar de zesspaaks velgen met een soort gootjes. Stiekem zijn die mooier.

Het grootste feestje is het interieur. De stoelen is waar het honkbalinterieur zijn naam aan dankt, maar de kleur komt op meer plekken terug op de Audi TT Roadster. In de deurbekleding, op het stuur, op de handvaten naast de versnellingspook en zelfs op de pook zelf. Verder is het interieur gewoon zwart. Je moet het niet overdrijven.

Kopen

We hopen dat we geen hele verrassende dingen zeggen als we menen dat de Audi TT Roadster, helemaal in deze kleurstelling, een toekomstige klassieker is. Je kan TT’s nog goedkoop krijgen als je een middelmatig exemplaar koopt. Het exemplaar op Marktplaats is duurder, maar ziet er dan ook nog aardig fris uit. Mag ook wel, want hij heeft maar 116.000 kilometer gelopen. Het is overigens de 1.8 liter ‘5V’ viercilinder met 150 pk, zonder quattro. De instapper, zo je wil. Je mag er nog 12.750 euro voor neertellen op Marktplaats.