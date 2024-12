Laatste generatie van Audi TT is best voordelig op Marktplaats

Er komt geen nieuwe meer. Is de nieuwste TT al een beetje betaalbaar?

Als een auto prachtig oud is geworden, dan is het de Audi TT wel. Bij alle drie de generaties herkent iedereen het model en toch werd het autootje steeds wat moderner. Dat viel in de smaak. In totaal werden er tot november 2023 maar liefst 662.762 gebouwd. Maar nu is het feestje dus voorbij. Dat heeft geresulteerd in een leuke prijs voor de recentste TT.

Wie een puntgave versie wilde van de eerste generatie, was €26.000 kwijt. Daar duikt het goedkoopste exemplaar van de nieuwste TT duidelijk onder. De zilveren Audi TT hieronder is momenteel de eerste auto die op Marktplaats verschijnt wanneer je sorteert op de prijs van laag naar hoog.

De prijs van de goedkoopste Audi TT op Marktplaats

Deze TT heeft ook nog eens de 2.0-liter viercilinder turbomotor met 230 pk in plaats van de instap-1.8 met 180 pk. Het koppel is 370 Nm en de topsnelheid ligt op 250 km/u. De auto die te koop staat, komt uit 2015 – het eerste bouwjaar van de recentste TT-generatie – en heeft ruim 115.000 kilometer gelopen. De particuliere verkoper vraagt € 18.250,- voor de TT. Ooit werd deze TT nieuw verkocht voor €52.463. Dat wil dus zeggen dat ie ongeveer € 3.500 per jaar heeft afgeschreven. Het kan veel slechter.

De eerst volgende TT’s hebben allemaal een 1.8-liter motortje. De prijs van de TT met kleinere krachtbron begint bij € 21.000. Deze TT is ook meteen een Roadster. Dan weet je ook wat de goedkoopste Audi TT Roadster van de jongste generatie kost op Marktplaats.

En de Audi TTS?

Het kan natuurlijk nog een tandje leuker. Na de gewone TT kwam Audi ook met een TTS op de proppen. Het TFSI-blok bleef bestaan uit vier cilinders, maar produceerde nu wel 306 pk en 400 Nm naar alle wielen. In 4,5 seconden sprint de Coupé naar de 100 km/u, de cabrio-variant heeft 0,3 seconden langer nodig.

Het coupeetje hierboven staat op Marktplaats te koop in Heerenveen. De huidige eigenaar wil graag dat je € 23.945 overmaakt. Daarvoor krijg je een TTS uit het jaar 2016 die iets meer dan 229.000 kilometer ervaring heeft. De Roadster TTS is wat kostbaarder. De meest betaalbare versie staat te koop voor € 32.950.

En de RS?

Van het geld van een TTS Coupé en een Roadster kun je ook bijna de top-TT kopen. Dit is de Audi TT RS. In deze TT ligt het pareltje van Audi: de 2,5-liter vijfcilinder met 400 pk. Tenminste, als je de TFSI-motor met rust laat. Dat is met de versie hierboven niet gebeurd.

De goedkoopste nieuwe TT RS kun je kennen uit een Autobahn-run van AutoTopNL. Deze TT zou tot ‘stage 3’ opgefokt zijn naar 625 pk en 747 Nm. Daardoor is deze RS sneller in de sprint van 100 naar 200 km/u dan een R8. Verkoper JHL Automotive vraagt er € 52.000 voor. Meer trek in een standaard TT RS? Dan betaal je minimaal €995 meer.