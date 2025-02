Niemand kijkt naar TV programma van Olav Mol

Slecht nieuws voor Ollie. Niemand blijkt te kijken naar het nieuwe TV programma van de enthousiaste F1 reporter Olav Mol.

Voor veel benzinehoofden is Olav Mol een stukje van de jeugd. Zaterdag en zondag inschakelen voor de kwali en de race en Olav die je welkom heet op een van ’s werelds circuits. Enkele jaren geleden gebeurde echter het ondenkbare. Na decennia trouwe dienst koos Viaplay voor een ander duo om de race te verslaan. Op zich een dapper besluit voor een nieuwe partij.

Einde Race Café

Olav en onze favoriet Jack bleven hangen bij Ziggo om daar af en toe aan te schuiven bij het Race Café. Doch onlangs viel dat programma uit elkaar. Anker Rob Kamphues verlaat het schip om over te stappen naar het peperdure Viaplay. Robert Doornbos is vertrokken naar de zandbak om daar een berg geld te verdienen in superzaken.

Geen eyeballs

Als stop gap kreeg Olav Mol zijn eigen programma, genaamd Langs de Vangrail. Een woordspel op het stokoude NOS programma Langs de Lijn waarschijnlijk. Er zijn inmiddels drie uitzendingen geweest. Bij de eerste was Jan Lammers te gast. Ondanks dat het programma voor nu in het tijdslot valt van Race Café, heeft er echter niemand gekeken.

Of nou ja, bijna niemand. 15.000 kijkers wisten het programma te vinden. Villeine concullega’s van andere publicaties beschrijven dat als ‘net zoveel mensen kijken om drie uur ’s nachts de herhaling van het nieuws op de NOS’. Die Nederlandse volksaard om iemand van zijn voetstuk te zien vallen blijkt helaas moeilijk uit te roeien. Of heeft Olav het daar naar gemaakt? Het lijkt op basis van de optredens bij Race Café de laatste twee jaar wel alsof Ollie en Jack ‘er een beetje in zijn gaan geloven’, zoals Wim Kieft zou zeggen….Enfin, oordeel zelf.

Gekeken?

Hoe dan ook zijn wij in principe groot voorstander van meer autosport op TV. Of het nu RTL GP Magazine is, of een IndyCar race of een programma van Mol. Wist jij dat Langs de Vangrail bestond? Heb je gekeken en was het de moeite waard? Laat het weten, in de comments!