Is een eerste generatie Audi TT op Marktplaats 26K waard?

Ja, de eerste generatie Audi TT. Uit eind jaren ’90 komt ‘ie alweer. Is zo’n ding potentieel 26K waard?

De eerste generatie Audi TT was natuurlijk wel een dingetje toen die op de markt kwam. Het toch wat stoffige Audi, destijds maker van voorwielaangedreven doch op een of andere manier premium D- en E-segmenters als de B5 A4 en C5 A6, had opeens ‘iets sportiefs’ in het gamma. Anders dan de S- en RS-modellen dan tenminste.

Nu was de TT eigenlijk stiekem helemaal niet zo sportief. Hij baseerde namelijk op de vierde generatie Volkswagen Golf. Dat was een hele goede Golf, uit de tijd van Bauhaus, kleine lasnaden en zachte dashboards. Maar het onderstel was niet heel inspirerend.

Uiteraard werd dat voor de TT wel wat strakker gezet. Stiekem waren de eerste series zelfs een beetje listig aan de staartzijde. Dat was dan echter niet in de zin van episch premium driften, maar meer in de zin van opeens achterstevoren in een weiland staan. Op snelheid bleek de TT wat lift te generen aan de achterkant dan wel niet genoeg downforce te hebben. Een klein spoilertje bood soelaas.

Qua motoren kon je kiezen tussen de 1.8T en de 1.8T. In verschillende vermogensvarianten. Het was de krachtbron met 5 kleppen per cilinder. Op zich een goede unit, hoewel er verhalen de ronde doen over engine sludge des doods. Klinkt vermoedelijk erger dan het is, zoals meestal met verhalen op internet. Voor het interieur moest je kiezen voor het baseball leder. Met kekke ruige stiksels. Later kwam de cabrio, voor als je een goed kapsel had. En de 3.2 V6, wat natuurlijk eigenlijk, een VR6 was.

Een TT coupé met kilometers koop je al een tijdje voor een paar ruggen. Afgetrapt, ongeliefd, je kent het wel. Niet per se doen tenzij je nog een paar ruggen extra hebt liggen en/of wil gaan sleutelen. Maar de TT wordt/is natuurlijk wel een klassieker. Dus de prijs wordt dan op een gegeven moment anders bepaald. Dat wordt dan meer ‘wat de gek er voor geeft’.

Dit exemplaar op Marktplaats is de whopper met extra kaas. Een open dak, het baseball leder, de 3.2, de DSG, S-line, verwarmde stoelen en een relatief bescheiden kilometerstand van net iets minder dan een ton. Tsja, wil je de coupé, wil je de cabrio? Het ligt er een beetje aan hoe suave je oogt of denkt te ogen in combinatie met hoeveel je geeft om wat men daarvan vindt. Het is niet per se zo dat een TT een circuit-tijger is (het kan natuurlijk met aanpassingen) dus in die zin geef je weinig op met de cabrio-ervaring. De vraagprijs is 25.950 Euro. Koop dan?