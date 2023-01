Audi TT-RS Iconic Edition – rijtest en video

Met de Audi TT-RS Iconic Edition zwaaien we in een laatste rijtest dit icoon uit.

Ik schrijf zelf icoon, maar ergens is het vreemd dat Audi dat zelf uitroept over de TT. De naam Iconic Edition had ook wat minder pretentieus gekund, maar dat is op zich een kleinigheid.

De eerste Audi TT was ronduit een sensatie. In 1995 verscheen eerst de conceptcar waarvan vriend en vijand hoopte dat Audi de ballen zou hebben om deze in productie te nemen. In 1998 was dat uiteindelijk zo ver, en ook nog eens met relatief weinig wijzigingen. De geometrische ronde vormen die geïnspireerd leken op Bauhaus waren (en zijn nog steeds) een sensatie. Dat klinkt pretentieus voor een auto die je voor een paar duizend euro op Marktplaats kan scoren. Toch weet ik dat meerder autodesigners een oer-TT in hun parkeerkelder hebben staan. Het is een ijzersterk ontwerp.

100 stuks wereldwijd

Om het afscheid vast te gaan vieren en erbij stil te staan dat de TT 25 jaar bij ons is, komt de sterk gelimiteerde Iconic Edition op de markt. Slechts 100 exemplaren van de TT-RS Iconic Edition gaat Audi bouwen, daarna is het schluss. En ja na deze derde generatie TT is het ook over voor deze sportcoupé van Audi. Veranderende wensen van klanten in combinatie met de torenhoge kosten van inflatie hebben het stijlicoon de das om gedaan.

Aerokit

Of het Instagram starterpakket. We zijn wat onaardig, maar de TT-RS Iconic Edition is nogal heftig qua uiterlijk. Eigenlijk heeft de TT dat helemaal niet nodig, het doet nu enigszins afbreuk aan de basisvorm van TT. Positief benadert springt de Iconic Edition er wel lekker uit.

Het Aeropakket is ontwikkeld in de windtunnel waarbij goed gekeken is naar de relatie tussen drag en lift. Vooral de vaste carbon achterspoiler met side winglets en de diffuser zorgen op hoge snelheid voor meer stabiliteit aan de achterzijde. Aan de voorzijde zijn er flics en een extra front splitter.

De carrosserie is gespoten in Nardo grijs, de kleur die is vernoemd naar het legendarische Italiaanse circuit Pista di Nardó, waar Audi RS modellen altijd hun eerste testkilometers afleggen. In de hoogglans zwarte singleframe is in mat titanium de quattro belettering opgenomen. Op de plek waar velen een sticker hun instagram handle plakken, graveerde Audi alvast de woorden Iconic Edition.

Het hart van de TT-RS: 1-2-4-5-3

Al negen keer won de 2,5-liter vijfcilinder TFSI de “International Engine of the Year Award”. Het blok kennen we al sinds jaar en dag uit de TT-RS, RS3, de RS Q3 en ook Donkervoort gebruikt er een variant van.

De ontstekingsvolgorde wisselt tussen cilinders naast elkaar en degene die ver uit elkaar liggen: 1-2-4-5-3. Dat zorgt voor het zeer kenmerkende en unieke geluid. Het verveelt nooit, hoewel de vijfpitter sinds de komst van de verplichte benzinepartikelfilter (OPF) wel iets tammer klinkt.

Het vermogen van 400 pk in de 1475 kg zware Audi TT-RS is reden voor een feestje. Het maximale koppel van 480 Nm is beschikbaar in het brede toerengebied van 1.950- 5.850 tpm. Aangezien dit een feesteditie is, mocht de begrenzer worden opgerekt tot 280 km/u. Verslik jezelf ook niet in een TT-RS tijdens de sprint. Dankzij standaard quattro, de hypersnelle S-tronic bak met zeven verzetten en standaard launchcontrol zet de TT-RS in 3,7s 100 km/u op de klok. Daar heb je een serieuze sportauto of recente supercar voor nodig om sneller te zijn….

Interieur is nog steeds spectaculair

Met de derde generatie TT deed Audi wat bijzonders: het infotainmentscherm verdween. In plaats daarvan kwam de Audi virtual cockpit met een 12,3 inch groot scherm in plaats van de tellers. Nu kijken we er niet meer van op, maar in 2014 was het nog meer bijzonder. Audi’s implementatie waarbij dit scherm het enige is, is nog steeds bijzonder. Na enige gewenning, werkt het net zo goed als in een traditionele setup.

Wat ook nog steeds kleine pareltje zijn, zijn de bediening en de displays van de airconditioning. Die zitten namelijk geïntegreerd in de grote ronde uitstroomopeningen van de ventilatie, die weer een subtiele verwijzing vormen naar de oer-TT uit 1998.

Voor de Iconic Edition werd een greep in het rek bij Audi Exclusive gedaan. De RS kuipstoelen zijn in twee kleuren uitgevoerd met zijdelen in nappaleer in Jet grijs en middenbanen van zwart alcantara. De honingraat stiksels zijn uitgevoerd in calendula geel, evenals de stiksels in het rest van het interieur. Het RS sportstuur heeft een twaalfuurs markering die eveneens in geel is uitgevoerd.

Op leeftijd

Ondanks de vele upgrades verraadt de Audi TT inmiddels ook wel zijn leeftijd. Het is een auto die Audi niet zomaar wilde laten vallen, maar die in deze vorm geen plaats meer in het gamma heeft.

Zo zou de Audi virtual cockpit erg goed kunnen worden aangevuld met een headsupdisplay, maar daar zoek je vergeefs naar. Bij nadere bestudering van materialen van dashboard en deurpanelen valt op dat ze naar huidige maatstaven niet meer zo mooi zijn.

Echt jammer is dat de Audi TT-RS niet zoals de RS3 een RS torque splitter heeft gekregen. De sportwagen looks hadden eigenlijk gecomplementeerd moeten worden met het speelse karakter van het chassis van de RS3. Helaas geen “driftmodus” voor de TT-RS, dus zal je moeten wachten op gladde omstandigheden om met een TT-RS een klein driftje te wagen.

Mooi afscheid

Een icoon waarvan we bijna afscheid gaan nemen. De heftige Aerokit zal niet ieders smaak zijn, maar je moet het me eens zijn dat het zonde is dat de TT verdwijnt. Om met nog een kleine domper te eindigen: ik kreeg de Audi TT-RS wel mee voor een rijtest, maar in principe komt hij niet naar Nederland.