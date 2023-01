Nee toch: BMW vraagt patent aan op nóg grotere nieren

BMW heeft wat nieuws bedacht: nieren die doorlopen over de hele breedte van de auto.

Je kunt zeggen wat je wilt, maar we leven niet in een saaie tijd als het gaat om autodesigns. Ontwerpen die je vroeger alleen op concept cars zag, worden nu gewoon in productie genomen. Dat is lang niet altijd een goede zaak, maar het is in ieder geval geen saaie boel.

Het merk dat het meest de tongen losmaakt is natuurlijk BMW. Dat is altijd al een beetje zo geweest, maar tegenwoordig maken ze het wel erg gortig. Je moet wel heel erg verblind zijn door merkliefde om de iX of de nieuwe i7 mooi te vinden. Of misschien moet je juist helemaal geen BMW-liefhebber zijn.

Als je dacht dat de huidige nieren niet groter kunnen, dan heb je het mis. Er is namelijk een patent opgedoken waaruit blijkt dat BMW nóg grotere nieren bedacht heeft. Op de patenttekening zien we een grille die doorloopt over de hele breedte van de auto.

Dit betekent niet dat de koplampen simpelweg zijn verbonden aan de nieren, zoals nu al het geval is bij de i7. Het idee is dat de koplampen achter een paneel zitten wat één geheel vormt met de nieren. Dit paneel is op sommige plekken transparant en op andere plekken weer niet.

Als alle lichten uit staan vormen de grille en de koplampen dus een naadloos geheel, zoals je kunt zien in Figuur 1. De koplampen zie je pas als je ze aanzet. Het lijkt erop dat BMW op dezelfde manier ook verlichte spijlen wil laten zien (zie Figuur 2).

Bij patenten is het altijd maar de vraag of het er ooit van komt, maar we zien er BMW zeker voor aan. Reken er niet op dat dit wordt toegepast op alle auto’s. Waarschijnlijk is dit iets voor de toekomstige topmodellen. Van Hooydonk liet eerder al weten dat er meer diversificatie komt tussen de verschillende modellen.

Van het normale familiegezicht hebben we al een voorproefje gekregen in de vorm van de i Vison Dee. Daarbij vormen de koplampen overigens ook één geheel met de nieren. Dat lijkt dus het nieuwe handelsmerk te worden van BMW. We wachten het allemaal in spanning af.

Bron: World Intellectual Property Organization

Via: AutoExpress