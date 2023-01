Was Toyota nog wel de grootste fabrikant in 2022?

Het merk dat bijna weigert elektrische auto’s te bouwen, is dat de grootste fabrikant in 2022?

Toyota was destijds een van de eerste fabrikanten die hybride-techniek toepaste. Eigenlijk was Honda iets eerder met de Insight, maar de toepassing van de Prius was onovertroffen. De auto was de basis voor een milieuvriendelijke beweging.

Als je het milieu een warm hart toedroeg, reed je een Toyota Prius. Later zou Toyota de techniek gebruik voor bijna alle modellen. Alleen de stap naar volledig elektrisch lijken ze te gaan missen. Je zou zeggen, dat gaat wel ten koste van de verkoopaantallen. Dus is Toyota niet meer de grootste in 2022? Of toch wel? Nou, wij hebben het antwoord je!

Is Toyota nog de grootste in 2022?

Toyota is nog altijd het best scorende automobielconcern qua verkopen! Dat is extra knap als je bedenkt dat Toyota het moet doen met enkele merken zoals Toyota, Lexus, Hino en Daihatsu. Toyota als concern verkocht 10.483.024 auto’s, slecht 0,1 procent slechter dan het voorgaande jaar. Het Volkswagen-concern, dat bestaat uit véél meer merken, verkocht slechts 8.300.000 auto’s en behaalt daarmee de tweede plaats. Die 8,3 miljoen is de slechtste score van VW als concern in tien jaar 10 tijd.

Ondanks dat Toyota iets minder verkocht, bouwden ze wel meer dan voorheen. De productie steeg met 5.3 procent. In 2022 bouwde het Japanse merk 10.610.604 exemplaren.

Stabiel

Is het allemaal rozengeur en maneschijn? Nou, nee. In de Verenigde Staten moest Toyota de nummer 1-positie afstaan aan General Motors. Toyota verkocht daar 2.108.458 auto’s, terwijl General Motors er 2.274.088 wist te slijten in het land vaan Uncle Sam.

Voor het komende jaar is Toyota niet enorm ambitieus, maar ook niet pessimistisch. In 2023 hoopt Toyota als concern 10.600.000 auto’s te verkopen, dus ongeveer hetzelfde als dat ze nu gedaan hebben.

Nokia van de autowereld?

Waarom gaat het dan zo goed met Toyota, terwijl ze nauwelijks EV’s maken? Simpel, Toyota is een merk dat wereldwijd enorm veel auto’s verkoopt. In Noorwegen en Nederland zijn we al heel erg ver met laadfaciliteiten en EV’s, maar dat is buiten Europa een stuk minder het geval.

Nu komt hoogmoed voor de val. Een paar jaar nadat de iPhone gepresenteerd werd door Steve Jobs, was Nokia verreweg de grootste fabrikant qua mobiele telefoons. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Wordt Toyota het Nokia van de autowereld? Laat het weten, in de comments?

Via: Motor1.com

