Audi weet het ook niet meer en komt met 620 pk R8

Is het team van Audi Sport op workshop geweest bij Bugatti?

Een besmettelijke ziekte van de Volkswagen Groep is dat ze soms wel heel veel speciale edities van een model op de markt brengen. Denk aan Bugatti, die met tig varianten van de Veyron kwam. Of Lamborghini en de Gallardo. Ook een supercar die in ongelofelijk veel smaakjes op de markt werd gebracht.

Om de R8 maar weer eens onder de aandacht te brengen introduceert Audi Sport de R8 V10 Decennium. Het is een ode aan het tienjarige bestaan van de R8. De speciale variant herken je aan de matte Daytona Gray kleur in combinatie met bronzen details, zoals de 20-inch wielen en het inlaatspruitstuk. Audi gaat slechts 222 stuks maken van de supercar en in alle gevallen gaat het om de coupé.

De reguliere R8, die in 2018 een facelift kreeg, levert 570 pk en als R8 Plus is de Audi goed voor 610 pk. De R8 V10 Decennium doet er nog een schepje bovenop en de atmosferische 5.2 tiencilinder levert 620 pk en 580 Nm koppel. De coupé gaat in 3,1 seconden naar 100 km/u en de topsnelheid ligt op 331 km/u.

Het interieur is wat saai voor een gelimiteerde versie. De R8 V10 Decennium krijgt zwart lederen stoelen in combinatie met alcantara. Ook de versnellingshendel, stuurwiel en de armsteunen zijn van het laatstgenoemde materiaal. Kers op de taart zijn de nodige Decennium-badges en bronskleurige stiksels.

Vanaf het voorjaar kun je de Audi R8 V10 Decennium bestellen. Een prijs is nog niet bekend.