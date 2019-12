Dure testrit: Porsche 911 GT2 RS botst tegen auto’s

De remmen deden het niet?!

Het is een simpel, doch vermakelijk recept. Man (m/v) wil snelle auto kopen, plant testrit, vernaggelt auto tijdens testrit. Op het eerste gezicht is dat ook wat hier met deze Porsche 911 GT2 RS (rijtest) gebeurde. Deze raakte in Wales namelijk betrokken bij een ongeluk, slechts enkele kilometers van de dealer vandaan.

Het is aan de foto’s lastig om te zien wat er precies is gebeurd, wel is het duidelijk dat er vijf auto’s betrokken waren bij het ongeluk. We zien op de afbeeldingen ook een stoplicht en snelheidscamera’s, waarschijnlijk ging de rode Porsche dan ook niet al te hard. Toch zal de botsing wel pijn doen voor de Porsche-dealer.

De 911 heeft na het ongeval namelijk in ieder geval een nieuwe koplamp, bumper en linker voorvleugel nodig. De motorkap zal er waarschijnlijk ook niet al te best meer uit zien, maar het duurste is vermoedelijk niet eens te zien. Het linker voorwiel lijkt namelijk niet geheel meer op de goede plaatsen vast te zitten, wat wijst op een dure reparatie aan de ophanging. Ouch…

Wellicht moet daar een nieuwe set remmen ook bij. De bestuurder claimde na het ongeval namelijk dat zijn remmen het niet meer deden, waardoor hij het ongeluk niet op tijd kon ontwijken. Waar hebben we dat excuus eerder gehoord…

De Opel Vauxhall Zafira waar het snelheidsmonster tegenaan lijkt te hebben gebotst, ziet er op de foto’s gek genoeg een stuk beter uit. Alleen een nieuw achterlicht en een pot verf zou deze schade weer op kunnen lappen, tenzij de schade aan de deuren erger is dan we kunnen zien.

Dit ongeluk is niet het ergste dat we ooit met een GT2 RS hebben gezien. Die ‘prijs’ gaat dit jaar waarschijnlijk naar de bestuurder van deze zilveren 911, die begin oktober op Monza tegen een Pagani Huarya BC aan knalde. Nou maar hopen dat die bestuurders goed verzekerd waren…

Via Daily Mail.

Fotocredit: South Wales Police Roads Policing Unit via Twitter.