Bijtelling EV naar 8% in 2020

En dat kan wel eens de doodsteek van de elektrische auto in Nederland worden, want het voordeel verdwijnt als sneeuw voor de zon. Zeker omdat er nog meer slecht nieuws is voor de elektrische auto in Nederland.

Zojuist werd het klimaatakkoord de wereld ingestuurd. Het plan staat vol mooie beloften, wensen en zaken die de branche en/ of de overheid gaat onderzoeken. De woorden “streven naar” komen ook iets veel te voor, de echte keuzes worden nog even vooruitgeschoven.

Wel heel concreet zijn de plannen rondom de belasting van elektrische auto’s. Voor de bijtelling, MRB en BPM is er een plan geschetst tot aan 2030. Eerst even geld binnenharken, daarna gaan we echt nadenken over het milieu lijkt het devies.

Concreet gaat de bijtellingscap in 2020 al naar 45.000 euro en de bijtelling VERDUBBELD over die eerste 45k naar 8%. Dat een (sterk) stijgende bijtelling een enorm knauw geeft aan de verkopen van auto’s met een stekker zouden ze in Den Haag wel moeten weten. De verkopen van V60 D6, Outlander PHEV en de GTE’s stortten in met de verhoging van de bijtelling naar 15 en later naar 22%.

Hetzelfde is de Nederlandse overheid nu met EV’s van plan. De bijtelling wordt in rappe schreden gelijk getrokken met reguliere auto’s.

Concreet betekent dat voor EV’s dat de bijtelling meer dan verdubbelt in 2020. Hoe pakt dan uit in een kostenplaatje? In de tabel staan de nieuwprijs, de bruto bijtelling, de leaseprijs en de totale kosten per jaar. Die laatste post is een optelsom van de (bruto) leasekosten en de bruto bijtelling. Stel dat je niet zou leasen, dan zou je (in theorie) het leasebedrag bovenop je salaris kunnen krijgen. Dat is dan uiteraard een brutobedrag, maar zowel bijtelling als het extra salaris kunnen grofweg door de helft om er een nettobedrag van te maken.

Het financiële voordeel van de EV verdwijnt dus grotendeels. Enige voordeel is de lagere MRB (maar die zit al in de leaseprijs) en het feit dat het goedkoper is om op stroom te rijden dan op benzine of diesel. De kosten per kilometer van een EV zijn als je thuis laadt of op de zaak aanmerkelijk lager dan de benzinekosten. Dan moet je wel ‘even’ investeren in een laadpaal (reken gerust met 1000 euro per paal). De mensen zonder oprit hoeven dat dan weer niet, maar moeten dan weer bidden dat er een paal vrij is als je wilt laden.