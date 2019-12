Porsche pikt Tesla-klanten met de Taycan

Is dit waar de EV-overheersing van Tesla eindigt?

Het is altijd een wat oneerlijke vergelijking geweest: de Tesla Model S met de Porsche Taycan. Waar de Model S vooral bedoeld was voor mensen die een EV wilden kopen toen er weinig aanbod was, is de Taycan (rijtest) altijd bedacht als een Porsche Model S. Een elektrische sedan die daarnaast ook sportief moet zijn. De elektrische sedan voor de autoliefhebber. Een auto die dus wel sneller móest zijn dan de Model S op de Nürburgring.

Toch zijn de kopers van de Taycan en de Model S stiekem vrij vergelijkbaar. Het zijn vooral mensen die veel te besteden hebben en status niet onbelangrijk vinden. Je gaat niet in je SsangYong naar een zakenafspraak, het is indien mogelijk liever een Duits embleem dat op je motorkap ligt. En die optie is er nu met de komst van de Taycan. Misschien dat dit ook de reden is dat ‘veel’ Tesla-bestuurders interesse hebben in een Porsche Taycan, zoals Porsche America-baas Klaus Zellmar claimt in gesprek met CNBC.

Hij zegt namelijk dat ‘een verrassende hoeveelheid’ Tesla-eigenaren interesse tonen in een Taycan. Sterker nog, deze groep autobezitters zou, naast Porsche-eigenaren, de meeste interesse tonen in de Taycan. Om hoeveel mensen het precies gaat zegt Zellmar niet, hij zegt ook niet hoeveel daarvan daadwerkelijk al een aanbetaling hebben gedaan op een Taycan. Wel dat er ‘duizenden’ mensen zijn die interesse hebben getoond in de Taycan, waarvan ongeveer de helft Porsche-rijders zou zijn.

Toch is dit wel potentieel gevaarlijk nieuws voor Tesla. Mocht Porsche serieus klanten wegpikken van het Amerikaanse bedrijf, is er nog de vraag wat Tesla met de Model S moet doen. Musk blijft de sedan continu verbeteren, maar het is in de basis wel een zevenjarige auto. Daarnaast komen er in dit segment de komende tijd nóg meer auto’s aan. Misschien is het een keertje tijd voor een flinke facelift?

Lees hier onze vergelijking tussen de Taycan Turbo S en de Model S P100D.

Fotocredit: Spotcrewda via Autojunk.