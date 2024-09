Audi zet de vuilniszak in het zonnetje

We kunnen er grappig over doen, maar Nardo Gray op een Audi is ontzettend populair.

Een komo vuilniszak, een auto die nog in de grondverf staan. Ja, op het internet maakt men al jaren grappen en grollen over de kleur Nardo Gray. Maar ja, als we het internet moeten geloven had Porsche ook vast moeten houden aan luchtgekoelde motoren voor de 911.

Want Nardo Gray is één van de populairste kleuren van Audi. Binnen de Volkswagen Groep zie je vergelijkbare tinten ook terug op andere modellen, die bij een groot deel van de klanten in de smaak valt. Denk aan bijvoorbeeld Krijt op een Porsche.

Audi viert het succes van Nardo Gray met speciale edities van de S6 en S7. Maak kennis met de Audi S6 en S7 Nardo Sport Edition. Wat de kleur op deze modellen gaat zijn hoef ik je vast niet uit te leggen. Naast de grijze kleur, zijn deze speciaaltjes uitgerust met 21 inch zwarte wielen, een zwarte afwerking rondom, carbon fiber spiegelkappen en donkere koplampen. De badges zijn eveneens in het zwart uitgevoerd.

In het interieur gaat de aankleding verder door, met de lederen stoelen in combinatie met rode stikses. Dat rood komt ook weer terug op het stuurwiel en in het dashboard. Net als de vloermatten en de deuren. De hemelbekleding is donker uitgevoerd zodat het geheel lekker aansluit op elkaar.

Fans van felle kleurtjes zullen ver van de Audi S6 en S7 Nardo Sport Edition vandaan blijven. Heel vrolijk is het niet, het is vooral donker, zakelijk en veilig. Past wel een beetje bij de S6 en S7, dus deze speciale edities zullen het ongetwijfeld goed doen bij de klandizie.

Het is niet bekend of deze varianten ook in Nederland op de markt komen. Met een beetje creativiteit in de configurator kom je een heel eind om de Nardo Sport Edition na te bootsen.