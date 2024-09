We zijn vaker ontevreden over occasions!

Kopers van een occasion hebben vaker wat te klagen over de gebruikte auto.

Occasions zijn booming, dat weet jij ook wel. Al sinds 2020 zijn de verkopen en daarmee ook de prijzen omhoog geschoten. Je moet iets als nieuwe auto’s inmiddels onbetaalbaar zijn. Opvallend is dat met de stijging van de occasionverkoop er ook veel meer geschillen zijn in vergelijking met het verleden.

Steeds vaker geschil bij occasion

Volgens Sjaak Drinkenburg van juridisch hulpverleningsbedrijf DAS zijn er tot en met augustus 2024 aanzienlijk meer zaken gemeld in vergelijking met dezelfde periode in 2023. Waren er vorig jaar nog 170 zaken binnengekomen, dit jaar is dat aantal gestegen naar 330.

Juridische hulp

Het gaat onder meer over juridische hulp met betrekking tot gebreken aan auto’s of garantie. Veel voorkomende gevallen zijn teruggedraaide kilometerstanden of niet gemelde schades uit het verleden.

Dan zijn er nog kapotte onderdelen zoals een geplofte turbo, defecte remmen of weigerende boordcomputers. Ook komen er meldingen van ontbrekende opties die in de verkoopadvertentie wel genoemd worden aan bod. Net als een veel te hoog olieverbruik. Door middel van juridisch advies kan de koper met de juiste hulp zijn gelijk krijgen, mochten er inderdaad dingen niet in de haak zijn.

Kopers proberen in eerste instantie met de verkopende partij tot een oplossing te komen, mocht hier niets uitkomen halen ze er juridische hulp bij.

Meer occasionverkopen, meer kans op geschillen. Eigenlijk is het meer dan logisch. Bij het kopen van een occasion is het uiterst belangrijk dat je onderzoek goed doet. Alles wat je zelf kunt controleren moet je ook doen, zodat je achteraf niet voor vervelende verrassingen komt te staan. Het is geen honderd procent garantie dat je dan altijd de perfecte gebruikte auto koopt, maar het maakt de kans in elk geval kleiner dat er wat mis is.

Heb jij ooit een vervelend geschil gehad met een verkopende partij toen je op jacht was naar een occasion? Laat het weten. In de comments!