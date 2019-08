Lezersvraag: welke soort autosleutel heeft jouw voorkeur?

Ieder heeft zijn eigen smaak.

Niet alleen op het gebied van aandrijflijnen heeft de auto de afgelopen jaren sprongen gemaakt. Ook op het gebied van autosleutels hebben er in grofweg 20 jaar tijd veel vernieuwingen plaatsgevonden.

In deze lezersvraag gaan we in op jouw persoonlijke voorkeur. Zo is er natuurlijk de traditionele sleutel. Steek deze in het contact, draai hem om en je voertuig komt tot leven. Een handeling die je nog betrekt bij de startprocedure ook, want je moet de sleutel immers weer teruglaten vallen zodra de motor draait.

Daarna kwam de opmars van de startknop. Voet op de rem of het koppelingspedaal en starten maar. Eerst moest er nog een aparte sleutel in een contact gestoken worden, later kwam daar de keyless variant van.

De startknop is gemeengoed en het meest voorkomende vandaag de dag. Er vinden echter nog steeds vernieuwingen plaats. Tesla’s hebben bijvoorbeeld een speciale kaart om in de auto te komen. Deze fungeert dan als autosleutel. Een andere optie is de smartphone, die via de app van een automerk verbonden kan worden met de auto. De fysieke sleutel kan daardoor thuisblijven.

Welke autosleutel heeft jouw voorkeur? Een echte sleutel waarbij je moet draaien in een contact, een sleutel in combinatie met keyless entry, de moderne keycard of toch gewoon je smartphone? Laat het weten in de comments!