Een boksbeugel-logo op je R8 spoiler, zou jij het doen?

Zo'n stickertje is natuurlijk wel goed voor het prestatiepotentieel...

Hoewel nog niet geheel zeker is wanneer de laatste Audi R8 gebouwd zal worden, weten we al dat de opper-Audi binnen afzienbare tijd vrijwel zeker zal verdwijnen uit het gamma. De R8 was en is een mooie imago-booster voor het merk uit Ingolstadt, maar de rol van de traditionele supercar lijkt uitgespeeld. VAG heeft nog talloze andere sportieve merken in de stal en Audi gaat, als ze de TDI-tjes eindelijk aan de kant schuiven, op weg naar een elektrische toekomst. Een potentiele toekomstige opper-blepper zal dat laatste feit vermoedelijk ook reflecteren.

Enfin, voor het zover is wil Audi duidelijk nog even alles uit het leven van de R8 (rijtest) slepen. Er wordt flink mee geracet in allerlei klasses en af en toe is er tijd voor een speciaal PR-momentje, zoals het opzetje met een straaljager dat we onlangs voorbij zagen komen.

In ditzelfde straatje passen ook de Performance Parts voor de R8. We schreven al een keer eerder over deze supersnelle spoilers en dergelijke. Audi Forum Neckarsulm heeft nu wat extra plaatjes de wereld ingeslingerd van een diepblauwe R8 met de nodige schnell-parts erop. Wel zo fijn om een en ander eens goed te beoordelen. Check de pica’s in de gallery en beslis zelf wat jij wel en niet op je R8 zou schroeven!