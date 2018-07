Officieel: Ariel Atom 4 met 320 pk

De eerste Atom zag in 1999 het licht. Inmiddels hebben we te maken met de vierde generatie.

Beter, sneller en praktischer dan ooit. De nieuwe Ariel Atom 4 heeft nog steeds zijn typische uiterlijk. Vergis je echter niet, de Atom 4 is vanaf de grond opnieuw gebouwd. Volgens het autobedrijf zijn enkel de koppeling, het rempedaal en de tankklep van het oude model opnieuw gebruikt. De gooi-en-smijt auto is weer helemaal bij de tijd en de prestaties liegen er niet om.

Krachtbron voor de Atom 4 is de huidige 2.0 turbomotor uit de Honda Civic Type R. De motor levert 320 pk en 410 Nm koppel. 0-96 km/u doet het voertuig in slechts 2,8 seconden. Het nieuwe chassis is 15 procent stijver in vergelijking met de Atom 3.5 uit 2013. De interieurruimte is ook vergroot. Naast meer ruimte voor de inzittenden, is de auto zo veiliger geworden. Met deze aanpassing kwam de Atom 4 door allerlei moderne veiligheidstests.

De tankinhoud is vergroot en volgens Ariel moet je nu zo’n 480 kilometer kunnen rijden op een volle tank. Het autobedrijf is van plan om 100 stuks te bouwen van de Atom 4, met de hele wereld als afzetmarkt. De nieuwe Ariel Atom 4 is voor het eerst publiekelijk te zien op het Goodwood Festival of Speed dat dit weekend zal plaatsvinden.