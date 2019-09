Dit is de duurste Audi van Nederland

Nee, het is géén R8.

Audi is van ver gekomen. Van guitige VW’s met een chroomlijstje tot een volwaardig concurrent van BMW en Mercedes-Benz. Dat heeft Ferdinand Piëch toch maar even mooi geflikt. Er zijn enorm veel dure Audi’s op het moment. Van dikke SUV’s als de Q8 tot de S8 toplimo? En de RS6 Avant gaat ook een uiterst prijzige wagen worden. Maar zijn het ook de duurste Audi’s op het moment? Nee, bij lange na niet.

Daarmee bedoelen we niet de R8-lijn van Audi met hun atmosferische tiencilinders. Als je je best doet, kom je uit op… Eh, ja, hoeveel kost een Audi R8 eigenlijk met alle opties? In tegenstelling tot al mijn andere banen, behoort het aanslingeren van een willekeurige configurator tot de werkzaamheden (klik hier als je ook zulke werkzaamheden wenst) bij Autoblog. We kwamen uit op 351.165 euro. Wellicht dat het wat duurder kan als je het performance pakketje níet aanvinkt (omdat je daardoor weer een paar opties niet kan kiezen.

Maar daarmee is het niet de duurste Audi van Nederland. Bij lange na niet, zelfs. In het noorden van land staat namelijk een originele Audi quattro Sport (of Sport quattro, de advertentie bezigt de term quattro Sport). De auto is volledig gerestaureerd en absoluut geen koopje te noemen. De Audi dealer in kwestie wil er namelijk 550.000 euro voor hebben. Daarmee is deze quattro Sport 200.000 duurder dan de duurste Audi R8 die je nieuw kunt bestellen.

Wat krijg je dan voor dat geld? Een waar rally-icoon. De originele Audi quattro was briljant vanwege zijn vierwielaandrijving. In de tussentijd gingen andere merken ook vierwielaandrijving toepassen. Sterker nog, ze deden het slimmer dan Audi door de motor in het midden te positioneren. De quattro Sport is een stuk korter gemaakt om zo wat wendbaarder te worden. Omdat Piëch (de grote baas bij Audi toentertijd) erop stond dat er een link was, met straatauto’s, behield de quattro Sport de motor voor de vooras.

Over die motor gesproken, het is een absoluut pareltje. Een 2.1 vijfcilinder met een échte turbo. Dus met bizar verbruik, enorm turbogat en lekker geluid. Kopen? De advertentie check je hier.

