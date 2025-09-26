Retrotastische ‘sportwagen’ van 600 kg is toch volledig elektrisch

Hoog gewicht bij EV’s? Welnee joh, deze retro-sportwagen weegt slechts 605 kg.

Eén van de redenen dat een elektrische auto leuk maken lastig is, is simpele natuurkunde. Gewicht is gewicht, en er is eigenlijk geen vervanger voor simpelweg minder gewicht hebben. Maar tegelijkertijd is het bouwen van een lichtgewicht EV lastig, want een beetje potent accupakket is gewoon loodzwaar.

Austin Arrow

Nou hebben we vandaag niet dé oplossing voor je, maar wel iets leuks. Want je kan een soort sportwagentje kopen die zowel volledig elektrisch is als slechts 605 kg op de weegschaal zet. Hoe kan dat nou? Ontmoet de Austin Arrow.

Austin kan je kennen als één van de grote Britse automerken, onder andere één van de merken waaronder de originele Mini het eerst verkocht werd. Toen British Leyland ten einde kwam, is Austin na de jaren ’90 ook opgedoekt. Toch bestaan ze nog onder nieuw leiderschap van Nigel Gordon-Stewart, die onder meer bij McLaren, Lamborghini en Lotus een leidende rol heeft gehad. En dat nieuwe Austin presenteert een project wat al een tijdje gaande is: de volledig elektrische Arrow.

Elektrische vierwieler

Laten we beginnen met het overduidelijkste: het uiterlijk is lekker ouderwets. Ronde koplampen, kleine wieltjes die ver buiten de koets staan, ronde koplampen, geen voorruit en een simpel interieur. Erg cool. Maar vergis je niet: eigenlijk kijk je totaal niet naar een rasechte sportauto. Sterker nog: de Austin Arrow heeft maar 20,4 pk (15 kW). En dat verklaart ook het lage gewicht: de Arrow is geen volwaardige auto. Het is een vierwielig voertuig in de ‘L7e’-categorie, waar je bijvoorbeeld ook de Citroën Ami vindt. Wat eveneens betekent dat je dus in veel landen op je 16de er al mee mag rijden.

Overigens zou je eventueel nog buiten de stad kunnen komen op normaal tempo, want de Austin Arrow kan 100 km/u. Onder de 445 kg zware koets ligt een slechts 160 kg zware accu, deze is 20 kWh groot. Toch kan je daar in theorie 160 kilometer mee ver komen. Je kan er dus redelijk wat afstanden mee afleggen, er vanuit gaande dat opladen op een beetje normaal tempo kan. Het gaat om 96 volt, wat niet denderend is. Maar voor een auto als dit is het prima.

Zoals gezegd is het Arrow-project niet nieuw, maar dat je hem kan kopen is wel een recente aangelegenheid. In het VK kan je hem kopen voor 31.000 pond, zo’n 35.540 euro. Dan is een Ami wel een stukje goedkoper, maar geef toe: dit is leuker. En wellicht is alle 20 pk van dit ding gebruiken wel een hilarische ervaring. We vinden het idee in ieder geval erg leuk.