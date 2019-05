Austro-Daimler keert terug met 1.200 pk sterke Bergmeister

Het zal ook eens niet.

Het blijft een merkwaardig fenomeen, dat overleden en lang vergeten automerken massaal terugkeren in de eenentwintigste eeuw. In plaats van simpelweg een nieuw elektrisch automerk te starten, grijpen ze terug naar een geschiedenis die slechts een enkeling nog zal kennen, enkel om woorden als “heritage” en “tradition” te gebruiken in de perspublicaties. Kolder natuurlijk, maar ondertussen schieten ze als onkruid uit de grond.

Tijdens het jaarlijkse Concours d’Eleganza bij Villa d’Este zagen we ditmaal weer een voorbeeld van deze praktijken. Langs het Comomeer stond daar ineens een nieuwe auto van het in 1934 omgevallen merk Austro-Daimler. Een deels elektrische, welteverstaan.

Hoewel de auto zich bij lange na nog niet in het productiestadium bevindt, heeft het merk snode plannen voor de bolide. De Bergmeister ADR 630 krijgt een zescilinder in combinatie met drie krachtige elektromotoren, die hem volgens het merk in 2,5 seconden naar de 100 km/u moeten stuwen. Zijn totale systeemvermogen bedraagt 1.200 pk en 1.600 Nm. Best indrukwekkend.

Zijn gigantische prestatiecijfers doen weinig af aan het rijbereik van de auto. Wie een beetje normaal om kan gaan met zijn rechtervoet, zal 1.000 kilometer moeten kunnen afleggen. Volledig elektrisch rijden kan hij naar verluidt tot 250 kilometer. Het ruim 4,5 meter lange gevaarte weegt 1.650 kg.

Het lijnwerk van de auto is geïnspireerd door de auto’s die Austro-Daimler ooit, in een ver verleden, maakte. Het merk heeft om zijn eerste nieuwe creatie te omschrijven een nieuwe term verzonnen: Shooting Grand. We zijn benieuwd of het ook daadwerkelijk iets gaat worden.