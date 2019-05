Kan de Formule 1 tóch rekenen op motoren van Porsche?

De Duitse fabrikant heeft absoluut niet stilgezeten de laatste tijd.

Toen bepaalde autofabrikanten lucht kregen van de plannen van de Formule 1 om de reglementen in 2021 aanzienlijk te veranderen, stelden ze zich open voor gesprekken om een mogelijke toetreding te verwezenlijken. Inmiddels zijn alle potentiële nieuwkomers alweer afgehaakt, nu blijkt dat de koningsklasse toch afziet van het versimpelen van de aandrijflijn.

In een gesprek met Autosport heeft sportwagenfabrikant Porsche onthuld dat het wel al aan de slag was gegaan met het prepareren voor een rentree in de Formule 1. Voordat de Volkswagen Group had bekendgemaakt dat Porsche uit het World Endurance Championship (WEC) zou vertrekken en ging overstappen naar de Formule E, was het merk druk bezig met het ontwikkelen van de aandrijflijn die in de Formule 1-auto terecht moest komen. Toen VAG een toekomst in de elektrische autosport verkoos boven het WEC, viel daarmee ook de F1-droom in het water.

Voor het zover kwam, had Porsche nog wel trek in de hoogste klasse van de autosport. Het merk trommelde 40 werknemers van zijn praktisch gestorven LMP1-project op om een nieuwe zescilinder te ontwikkelen, die mogelijk in de Formule 1 gebruikt kon worden als het merk besloot toe te treden. Porsche rekende erop dat de gecompliceerde en kostbare MGU-H uit de aandrijflijn zou verdwijnen en had hierom wel oren naar het idee. Zo vertelt Fritz Enzinger, Porsche’s baas van de Motorsport-afdeling:

“At the end of 2017, we received a concrete order from our parent company to further develop a highly efficient six-cylinder engine, despite its LMP1 withdrawal. Not only on paper but actually as hardware and with the idea that this engine will be put to the test in 2019. That was the order from the board to us.”

Hoewel de zescilinder nog altijd in leven wordt gehouden door een team van 20 tot 25 technici, lijkt het er niet op dat Porsche nog van plan is de motor te laten debuteren in de Formule 1. Wel worden de ontwikkelingen nauw in de gaten gehouden. Daarbij kijkt het merk of de aandrijflijn niet eventueel gebruikt kan worden in andere raceklassen, of zelfs in een totaal nieuwe supersportauto.