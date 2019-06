Kun je in Rotterdam voortaan parkeerboetes ontwijken?

Met een beetje vernuft is alles mogelijk.

Vandaag gaat in Rotterdam een nieuwe proef van start, die in het leven is geroepen om in de gemeente sneller en meer voertuigen te kunnen controleren. Voortaan kunnen controleurs op afstand bekijken of automobilisten betaald hebben voor het parkeren van hun auto. Een jaar lang zal worden uitgetest of het baat heeft bij het nieuwe controlesysteem.

De scanauto’s die sinds 2015 gebruikt worden in de gemeente zullen hun werk blijven doen, maar het zijn de daarachter rijdende scooters die vervangen worden door het nieuwe systeem. Nieuwe software moet de handhavers namelijk de mogelijkheid geven de controle ook op afstand, vanuit kantoor dus, uit te voeren. Gemeente Rotterdam heeft deze keuze o.a. gemaakt zodat zijn controleurs minder blootgesteld worden aan agressie.

Met het nieuwe systeem is het mogelijk direct foto’s te maken van een voertuig waarvoor de parkeervergoeding niet is betaald. Aan de hand van de foto’s wordt vervolgens op kantoor bepaald of er een boete uitgedeeld dient te worden. Bij twijfel zal er alsnog een controleur naar het voertuig in kwestie worden gestuurd, om uit te zoeken of er niet gewoon iemand in de auto zit. Loophole? Wellicht.

Ongetwijfeld zal er hier en daar een gat in het systeem zitten dat uitgebuit kan worden, maar daarvoor is het dan ook een proefperiode. Als blijkt dat het systeem voldoende efficiënt zijn werk doet, dan zal het mogelijk full-time worden ingevoerd. De pilot loopt in ieder geval tot mei 2020, daarna horen we hier meer over.