Op deze knalrode Vespa Elettrica ontbreken Ferrari-logo’s

Ferrari-rood, maar dan zonder de gele schildjes. Dit is de Vespa Elettrica Red.

Het label ‘Red’ heeft natuurlijk een bepaalde lading. De kleur verwijst naar noodsituaties. Het label RED werd in 2006 opgericht om van bedrijven een cavalerie te maken in de strijd tegen de aids-pandemie. Maar RED zet zich tegenwoordig ook in voor andere zaken, zoals Covid. Tot nu toe heeft (RED) bijna 700 miljoen dollar ingezameld voor het Global Fund, waarmee al meer dan 220 miljoen mensen zijn geholpen.

Alles rood

Hoe werkt het? Simpel: je koopt een Vespa Elettrica Red en deel van de opbrengst (100 dollar) gaat naar de stichting. Afgezien van die lading is deze elektrische scooter ook gewoon tof om te zien. De tweewieler heeft rode carrosseriedelen, een rood zadel en rood gespoten velgen. De chroomaccenten rond de rand van het beenschild, bij de stuurkap en op de bovenzijde van het voorspatbord maken de afwerking compleet.

Drie versies

Vespa levert verschillende uitvoeringen van de Elettrica Red. Er is een versie met een topsnelheid van 25 km/u (snorfiets), een variant die 45 km/u (scooter) haalt en eentje met een top van 70 km/u (motorscooter). De 25- en 45-versie hebben een prijskaartje van 7.239 euro. De 70-uitvoering kost 7.439 euro. Voor duizend euro meer heb je vier wielen en een dak, dat je het even weet.

De Vespa Elettrica Red heeft net als de reguliere Elettrica een maximumvermogen van 4 kW en een motorkoppel van 200 Nm aan het wiel. Dankzij een 4,2 kWh en 25 kilogram zware batterij van LG Chem moet je ongeveer 100 kilometer kunnen rijden. Met accu weegt de Vespa 130 kilogram.