Kogel door de kerk: accijnzen benzine en diesel omlaag in België

De federale regering in Brussel heeft de knoop doorgehakt. Er komt onder meer een verlaging op accijnzen van benzine en diesel bij onze buren.

Het hing al even in de lucht, maar nu is er daadwerkelijk een klap op gegeven. De Belgen gaan, net als Nederland, de accijnzen op benzine en diesel verlagen vanwege de gestegen brandstofprijzen. Dat is ook fijn voor Nederlanders die dicht bij de grens wonen. Want dat betekent een nog lagere prijs betalen voor een volle tank benzine of diesel in vergelijking met Nederland. Zelfs als ook hier de accijnzen omlaag gaan.

Accijnzen België

Effectief voor de Belgen betekent het een verlaging van 17,5 cent per liter. Het komt er ongeveer op neer dat men 10 euro goedkoper uit zal zijn op brandstoftank van 60 liter. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem hoopte eigenlijk op een korting van 17 euro, maar dat kreeg de minister er niet doorheen. In België gaan ze het omgekeerde cliquet-systeem hanteren. Stijgen de prijzen dan dalen de accijnzen. Dalen de prijzen dan stijgen de accijnzen.

De maatregel is tot tenminste halverwege juni van kracht. Er zal tegen die tijd geavaleerd of de maatregel verlengt moet worden of dat men weer teruggaat naar de oorspronkelijke situatie. In Nederland gaan per 1 april de accijnzen met 17 cent omlaag op benzine en 11 cent op diesel. (via HLN)