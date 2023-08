Nieuwe motor Toyota GR86 interessant voor Nederland

De nieuwe motor voor de Toyota GR86 klinkt heel erg interessant, als je kijkt naar ons BPM-stelsel.

Helaas, helaas: het is al weer over en uit voor de Toyota GR86 in Nederland. De auto is niet meer in Nederland leverbaar. Het is een sportieve coupé van het zuiverste water waar bijzonder weinig mis mee is. Een strak koetswerk, pittige motor, achterwielaandrijving en een handbak. Het is een pretletter eerste klas.

De belastingen in Nederland zijn natuurlijk krankzinnig te noemen. Want ja, we weten dat er dingen zijn als inflatie, is de BPM te zot voor woorden. In Nederland betaalde je 66.000 euro voor een Toyota GR86 Pure, in Duitsland kost deze 35.490 euro. De Toyota Supra 2.0 (69.995) heeft de plaats in genomen als ‘goedkope’ coupé.

Lekker geregeld: één Europa qua regels, maar dan wel met unieke lastendruk. Voor politiek stemadvies kun je je wenden tot @jaapiyo.

Nieuwe Motor Toyota GR86

Dat prijsverschil komt omdat ze bij Toyota (en Subaru) hebben gekozen voor een 2.4 liter boxermotor zonder turbo. Hierdoor zijn deze motoren op papier iets minder zuinig (op asfalt is het verschil vaak kleiner tot niet bestaand), maar dien je wel extra belasting te betalen, in dit geval 30 mille! Dat dus niet alleen, je betaalt ook nog eens accijns op de brandstof én binnenkort moet je per kilometer ook nog gaan betalen.

Enfin, tot zover de blinde rant. Er is goed nieuws! Toyota is namelijk aan het werken aan een vernieuwde generatie van de sportieve coupé. Dat meldt Autocar, die daarnaast ook weten te vertellen dat Toyota extra snel met een nieuwe versie c.q. vernieuwde versie op de proppen komt.

De GR86 heeft namelijk twee problemen. Voor de EU zitten ze met de veiligheidseisen (voorruit) en in Japan met de emissie-eisen. Toegegeven, het is niet alleen Europa dat probeert schone lucht te regelen voor zijn bewoners.

Hybride

In zijn huidige vorm kan de auto nog 2 jaar mee, daarna is het klaar. Dus wat te doen? Nou, simpel: lepel er een hybride aandrijflijn in! Toyota is daar zeer goed in: bijna elke auto die ze maken heeft elektrische assistentie. De GR86 zal dan de driecilinder turbo krijgen uit de Yaris, aldus de Britse publicatie.

Dat hebben ze niet zelf verzonnen, maar eventjes gecheckt met Hiroki Nakajima, de CTO van Toyota. Volgens Nakajima komt er niet een compleet nieuwe auto als opvolger. Maar het idee dat Autocar opperde, een vernieuwde versie van de GR86 1.6 driecilinder hybrid, klonk voor Nakajima ‘een goed idee’.

Deze motor – G16E-GTS genaamd – is compact genoeg en kan gekoppeld worden aan een elektromotor. Dit heeft als voordeel dat ‘ie – op deellast althans – iets zuiniger kan zijn en dat kan weer zorgen voor een veel lagere BPM-boete, waardoor je niet een extra hypotheek hoeft af te sluiten om zo ongeveer de enige ‘betaalbare coupé’ te kunnen betalen.

Overigens is het maar de vraag in hoeverre dat klopt. In Nederland stijgt de BPM namelijk geregeld. De marges worden kleiner en het BPM bedrag hoger. Dus wellicht dat we over twee jaar blij mogen zijn dat de GR86 hybrid die 1 op 35 loopt alsnog 100 mille kost. Overigens is Autocar niet de is eerste publicatie die dit nieuws kan bevestigen, ook het Japanse Best Car Web deed een tijdje geleden dit plan uit de doeken.