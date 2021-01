Strengere eisen voor diefstalgevoelige keyless entry - Autoblog.nl

Keyless entry kan vanaf dit jaar gevolgen hebben voor je autoverzekering.

Keyless entry maakt het leven van de bestuurder makkelijker, maar helaas ook dat van autodieven. Het is voor het dievengilde namelijk een koud kunstje om de auto te laten denken dat er een sleutel in de buurt is. Daarom gaan verzekeraars per 2021 strengere eisen stellen.

Relay Attack

Autodieven gaan vaak als volgt te werk: met een apparaatje laten ze de auto een signaal uitzenden, waarna ze met een ander apparaatje de reikwijdte vergroten. Zodoende kan er contact worden gemaakt met de auto terwijl de sleutel zich gewoon binnenshuis bevindt. Met deze zogenaamde ‘Relay Attack’-methode kan het gespuis op een vrij eenvoudige manier een auto (of de inhoud ervan) jatten, zonder dat ze een sleutel hebben.

Elektronicawinkel

Er is ook geen dure apparatuur voor nodig. Volgens ADAC zijn de benodigde onderdelen al voor €100 te krijgen bij de elektronicawinkel om de hoek. Tot zover de spoedcursus ‘Hoe jat ik een auto met keyless entry’. Mocht het nog niet duidelijk zijn, Wouter doet het voor in de onderstaande video:

Eisen

Het is natuurlijk geen nieuws dat keyless entry diefstalgevoelig is. Wat wel nieuws is: de eisen van de verzekering zijn hierop aangepast met ingang van dit jaar. Dit heeft te maken met de aangescherpte eisen van het keurmerk CCV. Dit betekent niet dat deze auto’s straks niet meer kunt verzekeren, maar wél dat er mogelijk een ‘aanvullende maatregel’ genomen moet worden. Volgens CCV is 80% van de auto’s met keyless entry niet goed beveiligd.

Systemen

Het goede nieuws is: voor auto’s die al een certificaat hebben veranderd er niets. Voor auto’s met keyless entry die nog verzekerd moeten worden, kan er echter wel wat veranderen. Wat dat precies is zal afhangen van de verzekeraar. Dit kan betekenen dat er een apparaatje geïnstalleerd moet worden om aan de beveiligingseisen te voldoen. Er zijn systemen die zorgen dat er na 5 minuten geen signaal meer wordt uitgezonden of die het signaal helemaal wegfilteren. Op die manier kan Wouter niet meer je auto jatten.

Checken of je eigen auto risico loopt kan door je kenteken in te voeren op de nieuwe website autodiefstalcheck.nl.

Foto: Lincoln Towncar met een vroege vorm van keyless entry, gespot door @emping