Fiat wil met 500X Cabrio de VW T-Roc cabrio verslaan - Autoblog.nl

Nu heeft de Volkswagen T-Roc cabrio nog het rijk alleen, maar daar komt met de Fiat 500X Cabrio snel verandering in.

Het blijft een gekke auto die zo nu en dan weer verschijnt en verdwijnt: de crossovercabrio. Land Rover deed enkele jaren terug een poging met de Evoque Convertible, eerder dat decennium probeerde Nissan het met de Murano CrossCabriolet. Volkswagen is met de T-Roc cabrio het meest recente voorbeeld en meteen ook de enige crossovercabrio die nu nog te koop is.

Binnenkort komt daar echter verandering in. Fiat heeft namelijk tegenover Automotive News Europe bevestigd dat ze werken aan een 500X Cabrio. Eind vorige maand kondigde Fiat de auto aan leveranciers aan, waarna het nieuwsmedium vragen stelde aan de autofabrikant. Die bevestigde het nieuws.

Het wordt daarbij niet een ‘echte’, traditionele cabrio zoals de T-Roc cabrio, maar eerder een tusseninversie. Om kosten te besparen willen ze namelijk het aantal veranderingen tot een minimum beperken. Bronnen bij leveranciers stellen dat Fiat de zijkanten en deuren niet gaat veranderen, maar dat het dak en de achterruit worden vervangen door een vouwbaar zacht dak. Daarmee wordt de 500X Cabrio dus een grotere versie van de 500C.

Fiat wil de 500X Cabrio in de FCA-fabriek in het Italiaanse Melfi bouwen, net als de reguliere 500X. ANE zegt dat de 500X Cabrio dit jaar nog wordt onthuld. Wanneer de auto in productie gaat, is niet bekend. Het wordt de derde nieuwe FCA-SUV van dit jaar. De ANE-bronnen bevestigen dat de productie van de Alfa Romeo Tonale in de tweede helft van dit jaar start. De Maserati Grecale wordt begin november voor het eerst in elkaar geschroefd.

Foto: de reguliere versie van de gefacelifte Fiat 500X.